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#кино

Какие иностранные фильмы не отменились и появятся в кинотеатрах России этой весной

час назад

С конца февраля в России отменили показы некоторые киностудии. Например, Warner Bros., которая отменила релизы в российских кинотеатрах за день до выхода нового «Бэтмена».

Но какие иностранные фильмы все же выйдут в прокат этой весной?

Каким получился новый «Бэтмен»: детали сюжета, спойлеры, мнения кинокритиков, сборы
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Что покажут в марте

24 марта:

  • «Взаперти». Фильм о женщине, которая пытается выбраться из запертой кладовки, чтобы спасти своих детей.

25 марта:

  • RRR. Индийский боевик-драма о двух героях, защищающих родную землю.

31 марта:

  • «Мегрэ и таинственная девушка». Французский детектив с Жераром Депардье в главной роли. В сюжете – расследование убийства молодой девушки легендарным комиссаром Мегрэ.

Кадр из фильма «Мегрэ и таинственная девушка»

Что покажут в апреле

7 апреля:

  • «Все везде и сразу». Американская фантастика про девушку, которая получает способности видеть события из жизни альтернативных версий самой себя.
  • «Скрежет». Финский фильм-ужасов про девочку, которая нашла в лесу яйцу, из которого вылупился монстр.
  • «Крио». Фильм про пятерых ученных, пробудившихся после криогенного сна в подвале, где их собрал всех убийца.

14 апреля:

  • «Проклятие плачущей: Безвременье». Фильм ужасов про группу людей, которые оказываются в месте, где охотятся странные существа.
  • «Близнец». Финская семья борется за ребенка, в которого вселился какой-то дух.
  • «Джерси». Индийская спортивная драма. Сюжет: бывший игрок в крикет, чтобы реализовать мечту сына, возвращается в большой спорт в 36 лет.

Кадр из фильма «Варяг»

21 апреля:

  • «Варяг». Американский боевик про принца Амлета, который мстит за убийство отца и пытается вернуть королевство. В главных ролях – Александр Скарсгард, Николь Кидман, Анна Тейлор-Джой и Уиллем Дефо. Дефо говорил: «Это необыкновенное кино с невероятной историй. Один из самых интересных фильмов, в которых я снимался».
  • «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Фильм с Николасом Кейджом, в котором он сыграет самого себя. По сюжету, Кейдж перестал быть востребованным, а его жизнь утонула в массе проблем. Дальше он случайно начинает сотрудничество с ФБР.
  • «Венецияфрения». Фильм ужасов про жителей Венеции, которые взбесились из-за огромного наплыва туристов и теперь выгоняют их из города.

28 апреля:

  • «Призраки квартиры 203». Американский фильм-ужасов. Сюжет: студентка снимает квартиру, в которой полно монстров и призраков.

Что покажут в мае

5 мая:

  • «Аббатство Даунтон 2». Американо-британская драма, в сюжете которой английская графиня нашла себе виллу на юге Франции и перевезла туда всю семью.

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон 2»

12 мая:

  • «Воспламеняющая взглядом». Американский фильм ужасов с Заком Эфроном в главной роли. История построена вокруг девочки со сверхспособностями, которую ищет ФБР.

19 мая:

  • «Не говори никому». Датский фильм ужасов. Молодая семья знакомится с парой и немым ребенком и через некоторое время приезжает в их загородный дом. Так начинаются необъяснимые события в их жизни.
  • «Молох». Проклятие накрывает жителей небольшого городка, возле которого группа ученых вскрыла гробницу давно захороненной ведьмы Молох.

26 мая:

  • «Топ Ган: Мэверик». Китайско-американский боевик с Томом Крузом в главной роли. Он рассказывает о лучшем пилоте ВМФ, который готовится к важной миссии во главе группы «Топ Ган».
  • «Закусочная Боба». Полнометражный мультфильм по мультипликационному сериалу с одноименным названием.
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Все фото: «Кинопоиск»
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