кино
Какие иностранные фильмы не отменились и появятся в кинотеатрах России этой весной
час назад
С конца февраля в России отменили показы некоторые киностудии. Например, Warner Bros., которая отменила релизы в российских кинотеатрах за день до выхода нового «Бэтмена».
Но какие иностранные фильмы все же выйдут в прокат этой весной?
Что покажут в марте
24 марта:
- «Взаперти». Фильм о женщине, которая пытается выбраться из запертой кладовки, чтобы спасти своих детей.
25 марта:
- RRR. Индийский боевик-драма о двух героях, защищающих родную землю.
31 марта:
- «Мегрэ и таинственная девушка». Французский детектив с Жераром Депардье в главной роли. В сюжете – расследование убийства молодой девушки легендарным комиссаром Мегрэ.
Что покажут в апреле
7 апреля:
- «Все везде и сразу». Американская фантастика про девушку, которая получает способности видеть события из жизни альтернативных версий самой себя.
- «Скрежет». Финский фильм-ужасов про девочку, которая нашла в лесу яйцу, из которого вылупился монстр.
- «Крио». Фильм про пятерых ученных, пробудившихся после криогенного сна в подвале, где их собрал всех убийца.
14 апреля:
- «Проклятие плачущей: Безвременье». Фильм ужасов про группу людей, которые оказываются в месте, где охотятся странные существа.
- «Близнец». Финская семья борется за ребенка, в которого вселился какой-то дух.
- «Джерси». Индийская спортивная драма. Сюжет: бывший игрок в крикет, чтобы реализовать мечту сына, возвращается в большой спорт в 36 лет.
21 апреля:
- «Варяг». Американский боевик про принца Амлета, который мстит за убийство отца и пытается вернуть королевство. В главных ролях – Александр Скарсгард, Николь Кидман, Анна Тейлор-Джой и Уиллем Дефо. Дефо говорил: «Это необыкновенное кино с невероятной историй. Один из самых интересных фильмов, в которых я снимался».
- «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Фильм с Николасом Кейджом, в котором он сыграет самого себя. По сюжету, Кейдж перестал быть востребованным, а его жизнь утонула в массе проблем. Дальше он случайно начинает сотрудничество с ФБР.
- «Венецияфрения». Фильм ужасов про жителей Венеции, которые взбесились из-за огромного наплыва туристов и теперь выгоняют их из города.
28 апреля:
- «Призраки квартиры 203». Американский фильм-ужасов. Сюжет: студентка снимает квартиру, в которой полно монстров и призраков.
Что покажут в мае
5 мая:
- «Аббатство Даунтон 2». Американо-британская драма, в сюжете которой английская графиня нашла себе виллу на юге Франции и перевезла туда всю семью.
12 мая:
- «Воспламеняющая взглядом». Американский фильм ужасов с Заком Эфроном в главной роли. История построена вокруг девочки со сверхспособностями, которую ищет ФБР.
19 мая:
- «Не говори никому». Датский фильм ужасов. Молодая семья знакомится с парой и немым ребенком и через некоторое время приезжает в их загородный дом. Так начинаются необъяснимые события в их жизни.
- «Молох». Проклятие накрывает жителей небольшого городка, возле которого группа ученых вскрыла гробницу давно захороненной ведьмы Молох.
26 мая:
- «Топ Ган: Мэверик». Китайско-американский боевик с Томом Крузом в главной роли. Он рассказывает о лучшем пилоте ВМФ, который готовится к важной миссии во главе группы «Топ Ган».
- «Закусочная Боба». Полнометражный мультфильм по мультипликационному сериалу с одноименным названием.
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