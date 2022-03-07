Каким получился новый «Бэтмен»: детали сюжета, спойлеры, мнения кинокритиков, сборы
Предупреждение: в этом материале есть спойлеры.
«Бэтмен» Мэтта Ривза уже несколько суток идет в европейских кинотеатрах. В России его посмотреть нельзя, но еще до выхода фильма мы разбирали все его составляющие в отдельном материале. По-прежнему доступны для просмотра отрывки и трейлеры «Бэтмена». Еще стоит прочитать наш материал о музыке к этому фильму. Он тут:
Что показано в новом «Бэтмене»: главный герой с одышкой и загадочное появление невидимого узника
- Перед съемками фильма Роберт Паттинсон считал глотки воды и худел. Так лучше вникал в роль и стремился прочувствовать образ Бэтмена. Теперь он рассказывает, что со съемок почти невозможно что-то вынести домой. Но есть исключение: «Все мои носки пошли со съемок «Бэтмена». Я набрал их очень много».
- Каким Паттинсон показал своего Бэтмена? Главное – это герой, который восприимчив к насилию (для этого и нужна худоба). У Бэтмена в исполнении Паттинсона есть одышка, он выглядит усталым. Еще одна интересная деталь: Паттинсон почти все время проводит в костюме. Фильм идет три часа: актер раскрывает персонажа через язык тела.
- Загадочник – главный злодей и противник «Бэтмена». Его образ основан на реальном серийном убийце Зодиаке. Загадочник противопоставляется Бэтмену и по виду и поступкам представляется его зеркальным отражением. Hollywood Reporter пишет, что Ривз действительно вдохновлялся Зодиаком и подтверждал это в предыдущих интервью.
- Загадочник постоянно оставляет Бэтмену послания и оставляет загадки. Подробное объяснение каждой из них можно найти тут. В сцене после титров появляется ссылка на сайт Rataalada.com. При загрузке сайта показывается мигающий вопросительный знак. Это еще одна отсылка к Загадочнику и его загадкам (там они тоже есть).
- Есть ли Джокер в новом «Бэтмене»? В конце фильма появляется невидимый персонаж из лечебницы Аркхем. Он сидит во тьме, но смеется в манере Джокера. Фанаты считают его Джокером. Мэтт Ривз косвенно подтверждал, когда рассказывал о своем видении персонажа через его происхождение: его Джокер имеет врожденную болезнь, которая повлияла на улыбку.
- Еще одна важная деталь: невидимый персонаж вполне мог быть видимым. В итоговую версию фильма не вошла сцена, где он появлялся в первый раз. Ривз сказал о нем так: «У нас есть Джокер, который еще не Джокер». Цитата из последних минут фильма: «Однажды ты попадаешь на вершину. В следующий раз оказываешься клоуном».
- Режиссер Мэтт Ривз подробно объяснил задумку собственного «Бэтмена» в интервью New York Times. Главное: аудитория «Бэтмена» должна сомневаться в мотивах героя. Так он сказал о самом Бэтмене: «Я хочу, чтобы он превратился из человека, планирующего отомстить, в того, кто дает людям понять, что где-то во всей этой тьме есть надежда».
- В «Бэтмене» Ривза важны и помощники главного героя. Роль Женщины-кошки исполняет Зои Кравиц. Параллельной линией развиваются взаимоотношения Женщины-кошки и ее подруги Аники. Кравиц признавалась, что интерпретировала их взаимоотношения со стороны бисексуальности героини. Хотя там же был и родственный посыл.
- Будет ли у «Бэтмена» Ривза продолжение? Мэтт Ривз предлагает подождать восемь недель: все зависит от интереса зрителей. Los Angeles Times напоминает, что в ближайшее время планируется выход двух связанных проектов. В одном будет рассказано о полицейском управлении Готэма, во втором – о злодее Пингвине (он тоже мелькает в фильме).
Какие оценки и впечатления получил новый «Бэтмен»
CinemaScore выставила ему высокую оценку А-. Такие же были у двух предыдущих фильмов Мэтта Ривза – «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». IMDb поставил ему 8,6 по шкале в 10 баллов. На «Кинопоиске» оценка «Бэтмена» всего 7,9, но в момент выхода фильма там были проблемы с накрутками. DTF рассказывал об этом подробно.
CNBC собрал реакцию нескольких критиков и сделал вывод: «Бэтмен» вызвал неоднозначную реакцию. Многим он понравился из-за измененного образа супергероя, но другие назвали его мрачной и утомительной работой. Так пишет Бильге Эбири: «Фильм переосмысливает типичный супергеройский образ между хорошим парнем и плохим парнем. Здесь это открыто».
Еще одна сторона нового «Бэтмена» – само переосмысление жанра. Сайт Gizmodo пишет о нем так: «Это скорее детективно-процессуальный фильм». Screen Rant расписал мнения других критиков: все они увидели раскрытие сюжета «Бэтмена» именно через детективную историю. Поэтому работу Ривза уже нельзя считать обычным фильмом о супергерое.
Как «Бэтмен» стартовал в кинотеатрах
Warner Bros. пока показывает «Бэтмена» только в кинотеатрах – так студия отклонилась от собственной концепции. В 2021-м фильмы студии параллельно показывались на HBO Max, но «Бэтмен» выйдет там только через 45 дней после премьеры в кинотеатрах. «Бэтмен» уже в первые дни проката стал самым кассовым фильмом Warner Bros. за время пандемии.
В дебютный уик-энд «Бэтмен» показал сборы в 128,5 миллиона долларов в Северной Америке. В 2022 году подобного результата на старте проката не достигал ни один фильм. Из всех фильмов за время пандемии коронавируса «Бэтмен» уступает по стартовым доходам в Северной Америке только «Человеку пауку». Тот фильм начинал сборы с 260,1 миллиона долларов.
Американские сборы «Бэтмена» планировались в районе 90 миллионов долларов. Поэтому сейчас они намного превосходят первоначальные оценки. Если суммировать его сборы по всему миру, то они приближаются к отметке в 250 миллионов долларов (248,5). Variety пишет, что само производство «Бэтмена» стоило 200 миллионов долларов.