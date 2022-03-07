Каким получился новый «Бэтмен»: детали сюжета, спойлеры, мнения кинокритиков, сборы

Какие оценки и впечатления получил новый «Бэтмен»

CinemaScore выставила ему высокую оценку А-. Такие же были у двух предыдущих фильмов Мэтта Ривза – «Планета обезьян: Война» и «Планета обезьян: Революция». IMDb поставил ему 8,6 по шкале в 10 баллов. На «Кинопоиске» оценка «Бэтмена» всего 7,9, но в момент выхода фильма там были проблемы с накрутками. DTF рассказывал об этом подробно.

CNBC собрал реакцию нескольких критиков и сделал вывод: «Бэтмен» вызвал неоднозначную реакцию. Многим он понравился из-за измененного образа супергероя, но другие назвали его мрачной и утомительной работой. Так пишет Бильге Эбири: «Фильм переосмысливает типичный супергеройский образ между хорошим парнем и плохим парнем. Здесь это открыто».

Еще одна сторона нового «Бэтмена» – само переосмысление жанра. Сайт Gizmodo пишет о нем так: «Это скорее детективно-процессуальный фильм». Screen Rant расписал мнения других критиков: все они увидели раскрытие сюжета «Бэтмена» именно через детективную историю. Поэтому работу Ривза уже нельзя считать обычным фильмом о супергерое.