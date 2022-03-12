Как бронировать отели без Booking в России

Почему Booking больше не работает в России

Booking ограничил бронирование отелей внутри России. Теперь выбор гостиниц недоступен – пока это решение называется временным. При попытке высвечивается надпись: «В настоящее время вы не можете оформить бронирование в этом регионе». ТАСС пишет, что Booking объяснил такое ограничение сложностью ведения бизнеса в стране. Это голландская компания.

Для отелей потеря сотрудничества с Booking важна, но не станет критичной. Это разбиралось специалистами еще в 2018 году. Директор по продажам отельного оператора Екатерина Петрашкевич тогда объясняла, что на одном партнерстве с Booking отель просто не выживет. Альтернативой всегда может быть контекстная реклама.

У себя на сайте Booking.com называл взаимодействие с отелями агентской моделью. Там прописан и важный плюс для гостя: при наличии мест отель не может отказать ему в размещении – бронь подтверждается автоматически. У этого правила есть исключение для работников отеля, которое прописано в отдельном материале. Для пользователей Booking были предусмотрены скидки.