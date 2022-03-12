Как бронировать отели без Booking в России
Почему Booking больше не работает в России
Booking ограничил бронирование отелей внутри России. Теперь выбор гостиниц недоступен – пока это решение называется временным. При попытке высвечивается надпись: «В настоящее время вы не можете оформить бронирование в этом регионе». ТАСС пишет, что Booking объяснил такое ограничение сложностью ведения бизнеса в стране. Это голландская компания.
Для отелей потеря сотрудничества с Booking важна, но не станет критичной. Это разбиралось специалистами еще в 2018 году. Директор по продажам отельного оператора Екатерина Петрашкевич тогда объясняла, что на одном партнерстве с Booking отель просто не выживет. Альтернативой всегда может быть контекстная реклама.
У себя на сайте Booking.com называл взаимодействие с отелями агентской моделью. Там прописан и важный плюс для гостя: при наличии мест отель не может отказать ему в размещении – бронь подтверждается автоматически. У этого правила есть исключение для работников отеля, которое прописано в отдельном материале. Для пользователей Booking были предусмотрены скидки.
Какими сервисами можно заменить Booking в России
Ostrovok.ru
Самый удобный и популярный вариант, который максимально напоминает Booking. Можно выбрать отели, хостелы и апартаменты. Принцип похожий: при выборе конкретного отеля показываются варианты номеров, удобство и расположение. Пользователи на различных сайтах пишут, что именно там проверяют цены на дорогие отели. Ostrovok.ru считался дешевле Booking.
Bronevik.com
Один из самых раскрученных сайтов, ориентированных на Россию. Только по Москве предлагает более 1300 вариантов суточного размещения. Важно: при отмене бронирования через Bronevik.com в некоторых местах предусмотрены штрафы. Об этом сообщается дополнительно. Оплачивать номер в большинстве отелей необходимо именно через сайт.
Яндекс.Путешествия
Преимущество такого сервиса: в одном месте можно выбрать способ поездки и отель. Отличается от конкурентов возможностями получения баллов и дополнительных скидок. Процесс бронирования у Яндекса и Booking похож, но есть разница в типе размещения. Яндекс ориентируется на отели и хостелы, поэтому их представлено больше всего.
Tutu.ru.Отели
Отдельный сайт с простейшим функционалом: выбор города, дат проживания и количества гостей. Дальше открывается список отелей, где основной упор делается на их фотографии. На разных вкладках расписывается информация о конкретном отеле и список внутренних удобств. С сайта удобно переходить на основной tutu.ru.
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Какие еще сервисы полезны для бронирования жилья в России
OneTwoTrip
Сервис для планирования путешествий, который ставит в приоритет бронирование авиабилетов. Его руководство утверждает, что весной 2022-го идет всплеск по поиску жилья в России. При желании OneTwoTrip может подобрать поездку и за пределы России, и внутри страны. Выбор вариантов отелей выглядит просто: цена, расстояние до центра, средние оценки.
Суточно.ру
Этот сайт подходит при поиске жилья внутри России. Сразу высвечиваются варианты с лучшей ценой, можно подобрать квартиру на сутки. Существуют акции в виде 30% кэшбека за бронь и мгновенного подтверждения от хозяина квартиры. По отелям доступен отдельный фильтр с таким же выбором цен. Есть и дополнительные материалы, где рассказывается о городах.
Tvil.ru
Система поиска и бронирования жилья. Больше подходит для курортного отдыха, хотя и по обычным городам показывает сотни вариантов. Особенность – фильтр по рейтингу гостеприимства. Хотя по Москве не находится ни одного места проживания с безупречным рейтингом гостеприимства, с отличным – всего четыре из 1014-ти.
Турум
Подбирает недорогие квартиры и апартаменты в любом городе России. Вариантов мало, но и по ним доступны фильтры по цене, рейтингу, расположению и другим факторам. В отзывах на сайте все хвалят именно удобство. Формально считается сервисом бронирования курортного жилья, но небольшой выбор апартаментов есть даже по Москве. Это сайт совсем на крайний случай.
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Другие способы бронирования отелей в разных городах России
Альтернативный и удобный вариант – прямое бронирование через сайт отеля. Этот способ действовал еще с полноценной работой Booking.com. У него всегда был один плюс: стоимость прямого бронирования дешевле, чем при оформлении через сервис. Если нужен список отелей конкретного города, его можно найти на отдельных сайтах. Например, используйте Tripadvisor.
На сайте каждого отеля может быть и много персональных предложений. У некоторых доступны дополнительные тарифы по скидкам при заезде на несколько ночей (как здесь). В остальном принцип оформления практически не отличается от бронирования на Booking.com. Обычно нужно просто указать данные гостя, выбрать даты заезда и способ оплаты проживания.
Забронировать отель на Booking прямо сейчас
Komandirovka.ru предоставляет на выбор в два раза больше вариантов по основным городам, чем Tvil.ru. Тут есть возможность перейти на сайт отеля и осуществить прямую бронь. Бронирование на самом сайте недоступно. По такому же принципу работает и сайт 101Hotels.com. Если сравнивать эти варианты по Москве, то у него указано 3000 мест (у «Командировки» – 2000).
Ниже показан еще один способ бронирования – самостоятельное обращение к сайту с турами. Это подходит для курортов: для примера мы используем сайт Travelata.ru. При выборе пункта вылета подбираются различные курортные варианты. В стоимость входят перелеты, проживание и медицинская страховка. Booking.com в таком случае показывал бы только вариант проживания.