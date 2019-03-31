Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили

С декабря 2018-го «Краснодар» не побеждал в 11-ти официальных матчах любых турниров . За это время команда проиграла четыре встречи и осталась без всех кубковых турниров.

Отрыв от «Зенита» увеличился до шести очков, а по итогам игры с «Анжи» мог стать еще больше. С таким давлением даже игра с проблемным «Анжи» не представлялась чем-то хорошим.