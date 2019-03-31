Игнатьев вернулся и сразу забил. С антирекордом «Краснодара» наконец-то покончили
Еще несколько дней назад «Краснодар» продлил контракт с Иваном Игнатьевым. «Чемпионат» писал, что такую же пролонгацию соглашения на улучшенных условиях получил Сулейманов.
Оба вышли в стартовом составе на игру с «Анжи». Игнатьев не играл за основу с 24 февраля, когда «Краснодар» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России.
С декабря 2018-го «Краснодар» не побеждал в 11-ти официальных матчах любых турниров. За это время команда проиграла четыре встречи и осталась без всех кубковых турниров.
Отрыв от «Зенита» увеличился до шести очков, а по итогам игры с «Анжи» мог стать еще больше. С таким давлением даже игра с проблемным «Анжи» не представлялась чем-то хорошим.
Зря. «Краснодар» выиграл со счетом 5:0 и укрепился в статусе самой результативной команды РПЛ. Теперь у «Краснодара» 39 забитых мячей. Ближайший преследователь – «Зенит» (34).
Ход матча с «Анжи» лучше всего понять по трем главным событиям.
- Сулейманов оформил первый дубль в чемпионате России. Это его первые голы в сезоне, когда он выходил в старте. Еще пять мячей Шапи забил с замен.
- У Игнатьева гол+пас. Ассистировал он как раз Сулейманову, а игрой доказал, что ссылка во вторую команду никак не повлияла на способности.
- Второй гол в матче «Краснодар» забил с пенальти. Само его назначение – история. Вратарь выбежал к середине поля, защитник побежал страховать, мяч неудачно отскочил от газона. В общем, смотрите:
«Есть, конечно, психологический момент – хочется как можно скорее одержать победу. Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед», – говорил перед матчем Юрий Газинский. Психология «Краснодар» больше не волнует.
Пока клуб вернулся в борьбу за чемпионство (или хотя бы за Лигу чемпионов), во всех смыслах бедный «Анжи» испытывает проблемы. На игру с «Краснодаром» команда вынужденно ехала 14 часов на автобусе. Понятно, что из-за такой дороги нарушилась любая подготовка.