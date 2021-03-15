«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола

Игорь Денисов дал большое интервью «Спорт-Экспрессу». Это 50-минутный фильм с откровениями Денисова и цитатами Малафеева, Данни, Геркуса, Семина и других людей из футбльного мира, работавших с ним в разные годы.

В нашем материале мы сосредоточились на высказываниях Денисова и разбили их на категории.

Клубы

Денисов поиграл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», ходили слухи о возможном переходе в «Спартак». Истории о них:

«Зенит». Конфликт из-за зарплат легионеров

💰 «Клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение – непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне пять миллионов, а то я не выйду на поле, как они тогда написали. Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня.

Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил. Хотя с Халком и Витселем мы нормально общались, пацаны-то они нормальные».

«Спартак». Ненавидел, но хотел перейти

🔥 «Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит» . Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит».

Переход должен был состояться. Но меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.