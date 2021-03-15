«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
Игорь Денисов дал большое интервью «Спорт-Экспрессу». Это 50-минутный фильм с откровениями Денисова и цитатами Малафеева, Данни, Геркуса, Семина и других людей из футбльного мира, работавших с ним в разные годы.
В нашем материале мы сосредоточились на высказываниях Денисова и разбили их на категории.
Клубы
Денисов поиграл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив», ходили слухи о возможном переходе в «Спартак». Истории о них:
«Зенит». Конфликт из-за зарплат легионеров
💰 «Клуб тогда сделал непонятные трансферы. Хотя для кого-то они были понятными, а мое поведение – непонятным. На следующий день я проснулся как изгой в Питере. Это была плодотворная работа тогдашнего «Зенита» через прессу. Как будто я пришел в «Газпром» и сказал дать мне пять миллионов, а то я не выйду на поле, как они тогда написали. Зарплата, конечно, офигенная, но такого не было. А фанаты отвернулись от меня.
Значит, так надо было. Я же не буду оправдываться перед всеми. Значит, заслужил. Хотя с Халком и Витселем мы нормально общались, пацаны-то они нормальные».
«Спартак». Ненавидел, но хотел перейти
🔥 «Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит».
Переход должен был состояться. Но меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.
У меня на руках был контракт с «Зенитом». Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились, и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло».
«Локомотив». Самые сложные победы, полная смена режима
🍾 «Мне нравятся все трофеи, но сложнее всего было стать чемпионом с «Локомотивом». Чтобы вы понимали: когда я переходил из «Зенита» в «Анжи», мне отец позвонил и сказал: «Я против «Анжи». Но если ты выбрал такой путь, то выиграй чемпионат России с другой командой». Чемпионство с «Локомотивом» — это круто. Хоть чем-то смог помочь «Локомотиву»: я не умею красиво забивать, но умею другую работу выполнять».
«Я жил, чтобы мы с «Локомотивом» попали в Лигу чемпионов. Каждый день об этом думал! Я даже не могу это передать. Я поменял диету, оставил все алкогольные напитки и жил только одним футболом! И так получилось, что мы выиграли чемпионат! После финального свистка, когда мы выиграли чемпионат, у меня даже слезы полились. Я не мог сдержаться».
«Анжи». Главное разочарование в карьере
🚫 «Единственное – жаль, что не получилось с «Анжи». Я видел, как Керимов хотел выиграть, и он сделал топ-команду. Ему надо было чуть-чуть потерпеть, и «Анжи» был бы до сих пор чемпионом страны вне конкуренции. Я пробыл там всего месяц, и команды не стало. И опять оказалось, что я к этому как-то причастен. Но это, конечно, смешно».
«Динамо». Худший клуб в карьере
⛔️ «Это самое плохое, что было в моей карьере. Потому что это «Динамо». Это необъяснимая ситуация! Главное, что болельщики требуют все от футболистов, надо требовать от руководства клуба. Я такого кошмара вообще не видел нигде. Когда Ротенберги взяли «Динамо», это было самое лучшее время, в первый год было классно. Они взяли Черчесова, пошел результат. И началось... Много историй. Если начну рассказывать, вы подумаете, что я сумасшедший».
И еще раз «Зенит». Заход с разговоров о зарплате
🪑 «Раздался звонок от Малафеева, он тогда был еще у власти в «Зените». Он мне сказал: «Игорь, как ты считаешь, сколько тебе дать на пенсию?» Я тогда подумал: «Опа! Это как минимум для меня неправильно. Какая мне пенсия?!» Я со своей выносливостью и сейчас мог бы спокойно играть. Но когда так Слава мне сказал, мне даже больно было осознавать, что у меня где-то мелькнула мысль о возвращении в «Зенит». А он этими словами убил меня, убил желание вернуться в «Зенит».
Понятно, у «Зенита» не было желания звать меня обратно играть в футбол. Но получилось будто: «Подкинем тебе деньжат, а ты сиди на замене и не вякай». Это не для меня и не ко мне».
Люди
Рассуждая о переходе в «Спартак», Денисов вспомнил ситуацию с Быстровым, а еще рассказывал, что происходило в «Локомотиве».
О переходе Быстрова в «Спартак»
🗨️ «Я знал ту ситуацию, поэтому нормально отреагировал. Это мой близкий человек, я всегда его защищал везде. По переходу Быстрова в «Спартак» все решилось за два дня. Так же было и с обратным переходом, «Зенит» просто набрал — и все, не было шансов, чтобы его не пустили. Он нам был необходим тогда, вытащил «Зенит» с тем составом на третье место. Интересное было время».
О Семине и Геркусе
🗨️️️️«Я к Палычу подходил и говорил, чтобы не ругался с Геркусом. Геркусу говорил, чтобы не ругался с Палычем. Это ни к чему бы не привело. Я стоял между двух огней, пытался их помирить».
🗨️️«Палыча я люблю, он чудак вообще классный! Может быть, я ошибаюсь, но в тот момент он взял сторону руководства. Но тогда любой дублер уже лучше меня сыграл бы на этой позиции. И на тренировках я был мертвый. Без желания я играть не могу. Когда мое сердце закрывается — это конец».
🗨️️«Прошло полтора месяца, и Палыч меня вызывает на разговор: «Ты думаешь, что не играешь из-за президента?» И пошло-поехало: «Ты неправильно питаешься, ты то, ты другое». Когда выиграл чемпионат — питался правильно, а сейчас неправильно. Я к нему испытываю огромное уважение, поэтому я промолчал, проглотил, съел. Я уже мертвый и чужой для «Локомотива» — вопросов нет.
Может быть, он хотел меня настроить и разозлить. Но когда влезают в мою личную жизнь и говорят, что мне есть, с кем мне спать, пить и общаться, то это конец».
О Кикнадзе
🗨️️«Это была зима 2019 года, второй день сборов в Катаре. Приехал новый президент. Как его фамилия? Кикнадзе, да. Он вызвал меня на разговор и сказал: «Мы очень любим тебя как футболиста и благодарим за все, что ты сделал для клуба, но у тебя высокий контракт. Надо его уменьшать». Я сказал ему, чтобы звонили юристам, потому что на уменьшение я не пойду точно. Я — капитан команды, мы выиграли трофеи, со мной продлили контракт только на год, и он просит пойти на уменьшение зарплаты. Это было в принципе невозможно.
Через день собрание команды, новый президент зашел. Начал хаять Геркуса: «Он оставил нас с долгами, Илья — плохой руководитель, я вам сейчас все покажу». Он мне этим Саламыча очень сильно напоминает!
Потом он сказал, что ждет троих ведущих футболистов «Локомотива» через 20 минут у себя в номере, чтобы поговорить о будущем. Семин ему говорит: «Пойдут Чорлука, Гильерме, Денисов». И Кикнадзе при всей команде говорит: «Денисова ко мне не надо, я ему не доверяю как человеку». Если вы мне не доверяете как человеку, то что я здесь делаю вообще? Со следующей игры на сборах я уже был игрок запасного состава».
Сам
Денисов полностью посвятил себя семье и детям. Планировал пожить в Испании, но хватило ненадолго – образование дети получат в России. Причем в Москве, а не в Санкт-Петербурге.
Как построен день
🏋️♂️️️«Встаю я рано, сразу занимаюсь своим телом. Большие нагрузки так и остались у меня. Потом пробежка, завтрак. Затем отвозим детей в школу. Потом они приходят из школы, и я занимаюсь с ними. Простые будни».
Почему именно Москва
📚 «Мы с женой Леной решили уехать в Испанию, мы прожили три месяца там. Поняли, что это не наше. Все дело в образовании для детей. У меня в Испании шикарный дом на берегу океана, можно взять сигару, пить вечером вино и наслаждаться жизнью. Это прекрасно! Но образование детей на нас повлияло очень сильно. Мы проехались по школам, посмотрели, что вокруг. Но нет... Мы приняли решение вернуться в Россию.
Я фанат Петербурга, люблю его. Но с точки зрения развития детей Санкт-Петербург и Москву сравнивать нельзя. Москва, как все говорят, это не Россия. А для детей — в особенности. В Петербурге нет той инфраструктуры для детей, как в Москве, к сожалению. Честно скажу, что в столице интереснее и лучше на данный момент. Может, через пять лет Питер обгонит Москву, я не знаю. А сейчас жизнь в Москве гораздо уютнее».
Были друзья, когда был алкоголь
🍻 «Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт. Может, это покажется смешным, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет.
Парадоксально звучит: ты не пьешь — тебе никто не звонит, а стоит тебе выпить сто грамм, о тебе вспомнит много знакомых. Конечно, тяжеловато ни с кем не общаться. Но на данный момент я живу только семьей».
Последний разговор с отцом
💔 «Когда мы выиграли чемпионат России с «Локомотивом», то первый звонок мне был от отца. Он так мне сказал: «Игорь, я наконец-то дождался. Мне больше нечего делать на этом белом свете». Были эмоции, сказал ему: «Пап, я тебя люблю». Он повесил трубку, и больше мы с ним никогда не разговаривали. Через две недели отец ушел из жизни. Это была тяжелая ситуация. Осадок остался.
Он очень хотел, чтобы я выиграл чемпионат с другой командой. А здесь еще получается, что в этот момент я был капитаном «Локомотива». Питерский парень, в московской команде, да еще чемпион. Но недоговоренность с отцом меня убивала. Не отпраздновали с ним, не посидели... Я не отреагировал на его слова, которые были сказаны как прощание».