Как часто в России умирают футбольные клубы

• «Жемчужина-Сочи»-2011 не доиграла свой сезон – он длился полтора года, но для сочинцев закончился всего через три месяца после начала. Позже клуб был расформирован, сейчас созданная на ее основе любительская команда играет в чемпионате города.

• «Спартак-Нальчик»-2014 закончил сезон на десятом месте, но снова заявляться в ФНЛ не захотел. Из ПФЛ клуб снова заскочил на сезон в ФНЛ, а потом опять отправился во второй дивизион.

• «Алания»-2014 в середине сезона отказалась от дальнейшего участия в ФНЛ, была воссоздана через несколько месяцев, играла в ПФЛ, но через пару лет была расформирована. На ее базе создана команда «Спартак» с бюджетным финансированием.

• «Ротор»-2014 занял 15-е место, но отказался играть в ФНЛ из-за финансовой ситуации и долгов, хотя в том сезоне клуб дошел до 1/4 Кубка России. Через год «Ротор» отправился в Третий дивизион, но сейчас играет в ФНЛ.

• «Салюту» в 2014-м повезло меньше остальных – он снялся в середине сезона, через несколько месяцев был расформирован, возродили клуб только через четыре года.

• «Торпедо»-2015 вылетело в ФНЛ, но рухнуло еще ниже из-за долгов, а в следующем сезоне едва не снялось и с ПФЛ. С тех пор «Торпедо» там и выступало, но в нынешнем сезоне смогло выйти в ФНЛ, где будет играть под руководством Сергея Игнашевича.

• «Волга»-2016 финишировала на десятом месте в ФНЛ, на этом ее история закончилась – расформирование.

• В 2018-м сложилась уникальная ситуация – свое существование прекратили сразу два клуба РПЛ: «Амкар» удержался в лиге после успешных стыковых матчей, но был расформирован, «Тосно» вылетел по итогам сезона, но взял Кубок, однако тоже из-за финансовых проблем исчез с карты российского футбола.