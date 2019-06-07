Как часто в России умирают футбольные клубы
РПЛ собираются расширять до 18 команд. Президент «Спартака» Леонид Федун назвал этот ход «экономической глупостью», отдельной проработки требуют формат, календарь, организация турниров ФНЛ и ПФЛ. Главный же вопрос состоит в том, насколько к этим изменениям будут готовы клубы, учитывая нестабильное финансовое состояние в российском футболе.
В этом десятилетии лиги регулярно страдали из-за потерь: клубы залезали в долги, отказывались от участия, а затем исчезали.
• «Жемчужина-Сочи»-2011 не доиграла свой сезон – он длился полтора года, но для сочинцев закончился всего через три месяца после начала. Позже клуб был расформирован, сейчас созданная на ее основе любительская команда играет в чемпионате города.
• «Спартак-Нальчик»-2014 закончил сезон на десятом месте, но снова заявляться в ФНЛ не захотел. Из ПФЛ клуб снова заскочил на сезон в ФНЛ, а потом опять отправился во второй дивизион.
• «Алания»-2014 в середине сезона отказалась от дальнейшего участия в ФНЛ, была воссоздана через несколько месяцев, играла в ПФЛ, но через пару лет была расформирована. На ее базе создана команда «Спартак» с бюджетным финансированием.
• «Ротор»-2014 занял 15-е место, но отказался играть в ФНЛ из-за финансовой ситуации и долгов, хотя в том сезоне клуб дошел до 1/4 Кубка России. Через год «Ротор» отправился в Третий дивизион, но сейчас играет в ФНЛ.
• «Салюту» в 2014-м повезло меньше остальных – он снялся в середине сезона, через несколько месяцев был расформирован, возродили клуб только через четыре года.
• «Торпедо»-2015 вылетело в ФНЛ, но рухнуло еще ниже из-за долгов, а в следующем сезоне едва не снялось и с ПФЛ. С тех пор «Торпедо» там и выступало, но в нынешнем сезоне смогло выйти в ФНЛ, где будет играть под руководством Сергея Игнашевича.
• «Волга»-2016 финишировала на десятом месте в ФНЛ, на этом ее история закончилась – расформирование.
• В 2018-м сложилась уникальная ситуация – свое существование прекратили сразу два клуба РПЛ: «Амкар» удержался в лиге после успешных стыковых матчей, но был расформирован, «Тосно» вылетел по итогам сезона, но взял Кубок, однако тоже из-за финансовых проблем исчез с карты российского футбола.
• Для «Кубани» 2018-й стал последним годом в истории. Клуб умер спустя 90 лет после его создания, не так давно играл в еврокубках, занял девятое место в ФНЛ, но лицензию от РФС не получил. В 2019-м возрожденная болельщиками и бывшими игроками «Кубань» собрала 6125 зрителей в матче краевого чемпионата, установив абсолютный рекорд и даже в тот уикэнд опередив по посещаемости все матчи ФНЛ и ПФЛ.
• «Волгарь» в 2018-м финишировал в ФНЛ десятым, но на следующий сезон заявился в ПФЛ, где стал третьим в зоне «Юг».
• «Анжи» рисковал вообще не стартовать в РПЛ-2018/19, но все-таки провел сезон, получив финансовую помощь от клубов лиги. Вылетел в ФНЛ, но туда не заявился. Скорее всего, будет играть в ПФЛ в зоне «Юг».