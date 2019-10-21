Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Юрий Лодыгин
№19
Вратарь
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 мая 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 13:31
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Год Лодыгина: два зарубежных клуба, редкие матчи, уход из «Зенита». Теперь он в «Арсенале»
#Юрий Лодыгин
18 февраля, 22:16
Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз
#Юрий Лодыгин
21 октября 2019, 00:50