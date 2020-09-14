Стоя на месте, убрал вратаря и пнул в ворота – Дзюба и так умеет забивать

Мы знаем Дзюбу – центрфорварда. Мы привыкли к Дзюбе – ассистенту. Мы видели не раз, как Дзюба реализует пенальти – легко ударяя по мячу мимо вратаря. Заметили его прогресс и универсальность во всех этих компонентах.

В матче седьмого тура «Зенит» – «Арсенал» Дзюба вообще забил в стиле мировых топ-форвардов. Защита сильно ошиблась, но он не стал бить сразу из выгодной позиции. Стоя напротив вратаря, Дзюба отодвинул его в один угол замахом и катнул мяч в другой.

Получился один из самых эффектных голов сезона.