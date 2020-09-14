Стоя на месте, убрал вратаря и пнул в ворота – Дзюба и так умеет забивать
Мы знаем Дзюбу – центрфорварда. Мы привыкли к Дзюбе – ассистенту. Мы видели не раз, как Дзюба реализует пенальти – легко ударяя по мячу мимо вратаря. Заметили его прогресс и универсальность во всех этих компонентах.
В матче седьмого тура «Зенит» – «Арсенал» Дзюба вообще забил в стиле мировых топ-форвардов. Защита сильно ошиблась, но он не стал бить сразу из выгодной позиции. Стоя напротив вратаря, Дзюба отодвинул его в один угол замахом и катнул мяч в другой.
Получился один из самых эффектных голов сезона.
Дзюба уже давно научился пользоваться габаритами, забив несколько техничных голов за клубы и сборную – убегал от защитников, принимал на грудь одним касанием и бил вторым, убирал соперников на замахе. Больше таких моментов было, когда мяч в воздухе.
Но ликвидировать соперника, управляя мячом на земле, Дзюбе удавалось не так часто. Зато в прошлом сезоне получилось в игре с «Рубином» – гол вышел победным.
Победный гол и сейчас, но выглядело еще красивее – убрал вратаря и положил в угол. Все это за долю секунды.
«Зенит» выиграл 3:1 у «Арсенала» и вернул себе лидерство в таблице РПЛ.