Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней

«Зенит» и «Боруссия» Д играли всего два раза в истории. В 2014 году они попали друг на друга в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч проходил в Санкт-Петербурге еще в момент, когда тренером был Лучано Спаллетти. 25 февраля «Зенит» проиграл «Боруссии» со счетом 2:4. 10 марта Спаллетти ушел из «Зенита». Его место временно занял Сергей Семак.

Именно Семак готовил «Зенит» к ответному матчу в Дортмунде. Тогда он сделал только одно серьезное изменение: вместо Лодыгина в воротах «Зенита» сыграл Малафеев. Так это объяснял сам Семак: «К Юре Лодыгину нет никаких претензий, он играет уверенно. Но у нас есть два вратаря. Шанс надо давать обоим, а уже дальше тренеру будет виднее, и он решит, кто сильнее».

Семак работал на матче с «Боруссией» на фоне ожидания решения по новому тренеру. По всем слухам было понятно, что им станет Андре Виллаш-Боаш. Так и вышло: «Зенит» предсказуемо выждал результат ответного матча, а потом сразу объявил о новом назначении. Клуб позволил Семаку отработать игру с «Боруссией», а потом оставил его в штабе Виллаш-Боаша.