Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
«Зенит» и «Боруссия» Д играли всего два раза в истории. В 2014 году они попали друг на друга в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч проходил в Санкт-Петербурге еще в момент, когда тренером был Лучано Спаллетти. 25 февраля «Зенит» проиграл «Боруссии» со счетом 2:4. 10 марта Спаллетти ушел из «Зенита». Его место временно занял Сергей Семак.
Именно Семак готовил «Зенит» к ответному матчу в Дортмунде. Тогда он сделал только одно серьезное изменение: вместо Лодыгина в воротах «Зенита» сыграл Малафеев. Так это объяснял сам Семак: «К Юре Лодыгину нет никаких претензий, он играет уверенно. Но у нас есть два вратаря. Шанс надо давать обоим, а уже дальше тренеру будет виднее, и он решит, кто сильнее».
Семак работал на матче с «Боруссией» на фоне ожидания решения по новому тренеру. По всем слухам было понятно, что им станет Андре Виллаш-Боаш. Так и вышло: «Зенит» предсказуемо выждал результат ответного матча, а потом сразу объявил о новом назначении. Клуб позволил Семаку отработать игру с «Боруссией», а потом оставил его в штабе Виллаш-Боаша.
Семак был временным главным тренером «Зенита» всего девять дней. За это время проиграл ЦСКА (0:1) в РПЛ, а потом как раз победил «Боруссию». На момент игры в Дортмунде ему было 38 лет. Семак завершил игровую карьеру весной 2013 года. Потом работал помощником у Спаллетти вплоть до момента, когда и заменил его на тренерской скамейке.
«Зенит» выиграл у «Боруссии» со счетом 2:1. Семак радовался: «С такой игрой могли бы побороться за выход в следующую стадию турнира. Рад, что победили. На поле была замечательная команда. Благодарен игрокам за самоотдачу. Эту игру можно занести в актив».
Тот матч запомнился одним из самых красивых голов сезона в Лиге чемпионов. Халк вколотил так:
Вячеслав Малафеев пропустил только один гол за 90 минут, но Виллаш-Боаш все равно оставил его в запасе на следующие игры. В сезоне-2013/14 Малафеев отыграл в РПЛ всего один матч, где вообще вышел на замену. Следующий сезон – еще две игры в основе, а потом плановое завершение карьеры. В Лиге чемпионов Малафеев больше не выходил, но с «Боруссией» себя показал.
«Зенит» вспомнил, что Томаш Губочан завершал ту игру с перевязанной головой. «Боруссию» тогда тренировал Юрген Клопп – получилось впечатляющее фото.
Перед новым матчем с «Боруссией» Семак отвечал на вопрос о впечатлениях от Дортмунда: «Вспомнил атмосферу, которая всегда царит в Дортмунде. Это прекрасное зрелище, и все мы сожалеем, что матчи проходят без болельщиков или с небольшим их количеством. Конечно, болельщики добавляют незабываемую атмосферу и энергетику, которые украшают футбол.
О прошлой игре с «Боруссией» он сказал так: «Это история, которая никак не поможет». Сейчас «Зенит» и «Боруссия» встречаются уже на групповом этапе Лиги чемпионов. Вместе с ними в группе остаются «Брюгге» и «Лацио». Они же и лидируют, потому что победили в первых матчах. «Зенит» пока опережает «Боруссию» в таблице из-за лучшей разницы голов.