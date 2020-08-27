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#Зенит #РПЛ #Футбол

«Зенит» не проигрывал в России 333 дня. Да, 333 дня!

27 августа, 00:27
Николай Живоглядов

«Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 0:1. 

  • Это его первое поражение в этом сезоне и году.
  • Последний раз «Зенит» проигрывал в российских турнирах в сентябре-2019 – 1:2 от «Локомотива» в РПЛ.
  • С учетом всех турниров «Зенит» проигрывал в декабре в Лиге чемпионов «Бенфике» (0:3).
  • В этот отрезок «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а два его форварда стали лучшими бомбардирами сезона РПЛ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press
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Комментарии (3)
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Валера Полевиков
27 августа, 08:44

И прервал эту серию - ШУНИЧ

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vladik12
27 августа, 13:44

Ну, и Шунин до известной степени.

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попкорный слуга
28 августа, 12:41

Это ж целый год почти. Че по конкуренции, пацаны?

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