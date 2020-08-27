Зенит
РПЛ
Футбол
«Зенит» не проигрывал в России 333 дня. Да, 333 дня!
27 августа, 00:27
«Зенит» проиграл «Динамо» со счетом 0:1.
- Это его первое поражение в этом сезоне и году.
- Последний раз «Зенит» проигрывал в российских турнирах в сентябре-2019 – 1:2 от «Локомотива» в РПЛ.
- С учетом всех турниров «Зенит» проигрывал в декабре в Лиге чемпионов «Бенфике» (0:3).
- В этот отрезок «Зенит» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а два его форварда стали лучшими бомбардирами сезона РПЛ.
Комментарии (3)
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27 августа, 08:44
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И прервал эту серию - ШУНИЧ
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27 августа, 13:44
0
Ну, и Шунин до известной степени.
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28 августа, 12:41
0
Это ж целый год почти. Че по конкуренции, пацаны?
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