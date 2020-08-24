🏆 Коман взломал футбол: в 24 года – 20 трофеев

Как так вышло?

Коману повезло: он менял одного гегемона внутри страны на другого и на третьего. Поэтому рубил трофеи, даже когда был полуюниором около основы с минимум игровой практики.

Коман начинал карьеру в «ПСЖ» и там за два сезона провел в Лиге 1 три матча, но взял четыре трофея. В Серии А с «Ювентусом» за два сезона он сыграл в 15-ти матчах и тоже выиграл четыре кубка. КПД по трофейности близок к идеальному.

Стабильное игровое время Коман получил только в «Баварии», где первые два сезона числился как арендованный, но за это время провел больше 40 матчей в Бундеслиге. Сейчас проводит 20+ игр за сезон только внутри Германии.

Кто управляет карьерой Комана?

Агент Комана – его отец Кристиан. Он соревновался с сыном в скорости, когда тому было 13-14 лет, а после работы возил на тренировки за 70 километров от дома.

В феврале-2020 агентство Colossal Sports Management объявило, что начало сотрудничество с Кингсли Команом, но отец все опроверг: «Я один через компанию Style Management отвечаю за карьеру сына, и ни один другой человек не имеет права говорить или вести переговоры от имени Кингсли Комана».

Что Коман говорит о своей карьере?

«Я не планировал так много путешествовать. Но на данный момент я здесь обосновался и очень доволен ситуацией в Мюнхене. Действительно могу представить, что останусь здесь надолго».

Цитата из 2016 года: «Для меня АПЛ – самый интересный чемпионат в мире. Моя карьера в большом футболе только начинается, ничего не знаешь наперед. Англия – та страна, в которой хотел бы поиграть каждый футболист».

Когда (если) Коман уедет в АПЛ, вы знаете, как заранее найти там самый трофейный клуб.