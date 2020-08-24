Кингсли Коман
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#Кингсли Коман #Футбол #Лига чемпионов #ПСЖ

🏆 Коман взломал футбол: в 24 года – 20 трофеев

24 августа, 03:50
Николай Живоглядов

Кингсли Коман забил «ПСЖ» единственный гол в финале Лиги чемпионов и принес клубу шестой кубок в истории. В июне Коману исполнилось 24 года, и это его 20-й трофей в карьере:

🇩🇪 12 – с «Баварией».

🇨🇵 4 – с «ПСЖ».

🇮🇹 4 – «Ювентусом».

Еще раз: 24 года и 20 трофеев. Это по 2,5 трофея за каждый год взрослой карьеры. 

С таким темпом его ориентир среди действующих игроков – Дани Алвес, который выиграл 40 трофеев к 37 годам при среднем значении в 2,1 трофей за сезон. 

Еще 20 трофеев выиграл одноклубник Комана Роберт Левандовски. Но ему 32 года, и свои 20 трофеев он собирал 14 сезонов.

Как так вышло?

Коману повезло: он менял одного гегемона внутри страны на другого и на третьего. Поэтому рубил трофеи, даже когда был полуюниором около основы с минимум игровой практики.

Коман начинал карьеру в «ПСЖ» и там за два сезона провел в Лиге 1 три матча, но взял четыре трофея. В Серии А с «Ювентусом» за два сезона он сыграл в 15-ти матчах и тоже выиграл четыре кубка. КПД по трофейности близок к идеальному.

Стабильное игровое время Коман получил только в «Баварии», где первые два сезона числился как арендованный, но за это время провел больше 40 матчей в Бундеслиге. Сейчас проводит 20+ игр за сезон только внутри Германии. 

Кто управляет карьерой Комана?

Агент Комана – его отец Кристиан. Он соревновался с сыном в скорости, когда тому было 13-14 лет, а после работы возил на тренировки за 70 километров от дома.

В феврале-2020 агентство Colossal Sports Management объявило, что начало сотрудничество с Кингсли Команом, но отец все опроверг: «Я один через компанию Style Management отвечаю за карьеру сына, и ни один другой человек не имеет права говорить или вести переговоры от имени Кингсли Комана».

Что Коман говорит о своей карьере?

  • «Я не планировал так много путешествовать. Но на данный момент я здесь обосновался и очень доволен ситуацией в Мюнхене. Действительно могу представить, что останусь здесь надолго».
  • Цитата из 2016 года: «Для меня АПЛ – самый интересный чемпионат в мире. Моя карьера в большом футболе только начинается, ничего не знаешь наперед. Англия – та страна, в которой хотел бы поиграть каждый футболист».

Когда (если) Коман уедет в АПЛ, вы знаете, как заранее найти там самый трофейный клуб.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Герой финала
Коман вырос в «ПСЖ», ушел из-за роли скамеечника – и убил его голом в самый больной момент
Комментарии (2)
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попкорный слуга
24 августа, 11:37

Родной, давай в МЮ 🙏

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vladik12
25 августа, 14:51

Владимир Коман тоже был ничего, если что.

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