Севилья
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#Севилья #Футбол #Лига Европы #Атлетико #Валенсия

🇪🇸 Испанские клубы выиграли половину финалов Лиги Европы в этом веке. Галактическое превосходство

22 августа, 14:30
Николай Живоглядов

«Севилья» – победитель Лиги Европы сезона-2019/20. В рекордный шестой раз. За последние 10 лет для «Севильи» это четвертый еврокубок: три брала с Унаи Эмери, еще один – с Хуленом Лопетеги.

Последние 10 лет – тотальное доминирование Испании в Лиге Европы:

  • Шесть побед из десяти: четыре – у «Севильи», две – у «Атлетико».
  • Пять побед с испанскими тренерами: трижды выигрывал Эмери, по разу – Бенитес и Лопетеги.
  • В сезоне-2011/12 до финала дошел «Атлетик» из Бильбао, который проиграл «Атлетико».

Первое десятилетие – тоже доминирование испанских клубов, хотя большее разнообразие чемпионов по странам:

  • Четыре кубка: дважды – «Севилья», по разу – «Валенсия» и «Атлетико». Все выигрывали с испанскими тренерами. 
  • В 2001 году «Депортиво» в финале проиграл «Ливерпулю» – 4:5, через шесть лет до финала дошел «Эспаньол». 
  • «Атлетико» первым победил в Лиге Европы. До сезона-2009/10 турнир назывался Кубком УЕФА.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: XinHua / Global Look Press
Так «Севилья» выигрывала шестую Лигу Европы
«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором
Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ
Комментарии (1)
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попкорный слуга
22 августа, 14:56

Как же нравилось Порту Виллаш-Боаша 💣 Праймовые Фалькао, Хамес, Халк + Отаменди, Гуарин, Моутинью. Эх

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