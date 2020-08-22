🇪🇸 Испанские клубы выиграли половину финалов Лиги Европы в этом веке. Галактическое превосходство

«Севилья» – победитель Лиги Европы сезона-2019/20. В рекордный шестой раз. За последние 10 лет для «Севильи» это четвертый еврокубок: три брала с Унаи Эмери, еще один – с Хуленом Лопетеги.

Последние 10 лет – тотальное доминирование Испании в Лиге Европы: