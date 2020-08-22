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🇪🇸 Испанские клубы выиграли половину финалов Лиги Европы в этом веке. Галактическое превосходство
22 августа, 14:30
«Севилья» – победитель Лиги Европы сезона-2019/20. В рекордный шестой раз. За последние 10 лет для «Севильи» это четвертый еврокубок: три брала с Унаи Эмери, еще один – с Хуленом Лопетеги.
Последние 10 лет – тотальное доминирование Испании в Лиге Европы:
- Шесть побед из десяти: четыре – у «Севильи», две – у «Атлетико».
- Пять побед с испанскими тренерами: трижды выигрывал Эмери, по разу – Бенитес и Лопетеги.
- В сезоне-2011/12 до финала дошел «Атлетик» из Бильбао, который проиграл «Атлетико».
Первое десятилетие – тоже доминирование испанских клубов, хотя большее разнообразие чемпионов по странам:
- Четыре кубка: дважды – «Севилья», по разу – «Валенсия» и «Атлетико». Все выигрывали с испанскими тренерами.
- В 2001 году «Депортиво» в финале проиграл «Ливерпулю» – 4:5, через шесть лет до финала дошел «Эспаньол».
- «Атлетико» первым победил в Лиге Европы. До сезона-2009/10 турнир назывался Кубком УЕФА.
Комментарии (1)
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22 августа, 14:56
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Как же нравилось Порту Виллаш-Боаша 💣 Праймовые Фалькао, Хамес, Халк + Отаменди, Гуарин, Моутинью. Эх
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