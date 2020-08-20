Карьера в «МЮ» длилась всего две секунды. Вратарь выбил мяч – матч закончился
Английский вратарь Ник Калкин начинал карьеру в скромном клубе «Йорке». Но в 1995-м его карьера круто поменялась. Когда ему было всего 17 лет, на матч Кубка Лиги «Йорка» и «Манчестер Юнайтед» внезапно пришли три скаута «МЮ».
«Йорк» тогда победил, Калкин не пропустил, а через день после матча получил предложение от «Манчестер Юнайтед» – те даже заплатили за его переход 100 тысяч фунтов. Потом Калкин узнал, что «Манчестер Юнайтед» наблюдал за ним год. А за него отвечал один из главных скаутов клуба Алан Литтл.
В интервью для официального сайта «Манчестер Юнайтед» Калкин вспоминал диалог со спортивным директором «Йорка»:
– Сынок, тобой интересуется «Манчестер Юнайтед». Ты переходишь туда.
– Что? Когда?
– В понедельник? (диалог состоялся в субботу)
– А если я не хочу?
– Мало ли что ты не хочешь. Нам нужны деньги.
«Мы посмеялись, и я подписал контракт. Я много работал. Это был логичный переход».
Для многих вратарей переход в «МЮ» в то время был самоубийством – первым номером железно был Петер Шмейхель. Сам Калкин позже говорил:
«Я переходил в молодежку «Юнайтед». Но, конечно, у меня были планы на основу. Я не рассматривал Петера как соперника. Я видел в нем учителя, с которым захочется прогрессировать. Я не играл, но это был полезный опыт».
Шмейхель ушел в 1999-м, но у Ника Калкина все еще были сильные конкуренты: Марк Боснич и Раймонд ван дер Гоув. Калкин дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче. Первую и единственную официальную встречу за клуб он сыграл в сезоне-1999/00.
Это была игра с «Арсеналом». Калкин был единственным вратарем в запасе. Матч был напряженным – футболисты постоянно устраивали какие-то потасовки и разбирательства. В конце, когда счет был 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед», Мэттью Апсон забил второй мяч «Арсенала», но врезался коленом в висок ван дер Гоува. Судья отменил гол, а ван дер Гоува унесли на носилках в подтрибунное помещение.
Калкин без разминки залетел в игру на 94-й минуте. Он успел только подбежать к воротам и выбить мяч – арбитр сразу же закончил матч свистком. Дебют Калкина длился две секунды – и это самый короткий дебют в истории АПЛ.
«Я думал, что судья добавит пару минут в том матче, потому что врачи долго возились с Раймондом. Но в итоге я просто выбил мяч. Я праздновал, будто мы выиграли Лигу чемпионов. Я побежал, подняв руку, и громко орал.
После игры Рой Кин, который забил два мяча, подошел ко мне и сказал: «Черт возьми, парень, ты был просто великолепен». Надо мной смеялась вся раздевалка».
АПЛ засчитала Калкину матч без пропущенных мячей – за это ему выдали премию в 500 фунтов.
Ник Калкин с того момента не сыграл ни одного матча за «МЮ». Он стал чемпионом АПЛ, а потом гонял по арендам: «Халл», «Бристоль» и «Ливингстон». В 2002-м его контракт с «МЮ» закончился, он ушел в «КПР» в статусе свободного агента и больше никогда не возвращался в АПЛ.
В 2005-м Калкин закончил профессиональную карьеру из-за травмы. Дальше он играл только в любительских лигах. С 2014-го он числится в составе «Юнайтед оф Манчестер» – маленькой команды из пригорода Манчестера, в которой выступают бывшие футболисты «МЮ» (они отделились от основы из-за несогласия с работой владельцев).
«Иногда, когда со мной происходит что-то плохое, я просто вспоминаю тот удар от ворот. Это самое главное, что случилось со мной в карьере. Я знаю, что многие фанаты смеются надо мной, но они бы отдали все, чтобы вот так выйти на поле в составе любимой команды. А я вышел, и этого у меня не отнять.