Карьера в «МЮ» длилась всего две секунды. Вратарь выбил мяч – матч закончился

В интервью для официального сайта «Манчестер Юнайтед» Калкин вспоминал диалог со спортивным директором «Йорка»:

– Сынок, тобой интересуется «Манчестер Юнайтед». Ты переходишь туда.

– Что? Когда?

– В понедельник? (диалог состоялся в субботу)

– А если я не хочу?

– Мало ли что ты не хочешь. Нам нужны деньги.

«Мы посмеялись, и я подписал контракт. Я много работал. Это был логичный переход».

Для многих вратарей переход в «МЮ» в то время был самоубийством – первым номером железно был Петер Шмейхель. Сам Калкин позже говорил:

«Я переходил в молодежку «Юнайтед». Но, конечно, у меня были планы на основу. Я не рассматривал Петера как соперника. Я видел в нем учителя, с которым захочется прогрессировать. Я не играл, но это был полезный опыт».

Шмейхель ушел в 1999-м, но у Ника Калкина все еще были сильные конкуренты: Марк Боснич и Раймонд ван дер Гоув. Калкин дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче. Первую и единственную официальную встречу за клуб он сыграл в сезоне-1999/00.