Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта

Cameo – сервис, где можно заказать персональное поздравление от звезды. Его создатель Стивен Галанис вдохновился агентом НФЛ и соучредителем компании Мартином Бленкоу. Однажды он попросил своего клиента-футболиста поздравить друга с рождением сына. Тот был в восторге, и Галанис понял, что надо делать сервис с «автографами новой эры».

С марта 2017-го на Cameo появляется куча звезд разного масштаба. От Снуп Догга и Чака Норриса до инстаграм-блогеров с 20 тысячами подписчиков.

Цена от 5 до 2500 долларов (столько стоит обращение телезвезды Кейтлин Дженнер, известная тем, что до смены пола она выигрывала Олимпиаду-76 в десятиборье). 25% от каждой оплаты Cameo забирает себе.