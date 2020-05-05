Cameo
Ян Вертонген
Андре Виллаш-Боаш
Деннис Родман
Дуглас Коста
Адебайо Акинфенва
Понтус Вернблум
Чак Норрис
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#Cameo #Дуглас Коста #Ян Вертонген #Адебайо Акинфенва #Андре Виллаш-Боаш #Деннис Родман #Понтус Вернблум #Чак Норрис

Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта

05 мая, 13:29

Cameo – сервис, где можно заказать персональное поздравление от звезды. Его создатель Стивен Галанис вдохновился агентом НФЛ и соучредителем компании Мартином Бленкоу. Однажды он попросил своего клиента-футболиста поздравить друга с рождением сына. Тот был в восторге, и Галанис понял, что надо делать сервис с «автографами новой эры».

С марта 2017-го на Cameo появляется куча звезд разного масштаба. От Снуп Догга и Чака Норриса до инстаграм-блогеров с 20 тысячами подписчиков.

Цена от 5 до 2500 долларов (столько стоит обращение телезвезды Кейтлин Дженнер, известная тем, что до смены пола она выигрывала Олимпиаду-76 в десятиборье). 25% от каждой оплаты Cameo забирает себе. 

 

Скриншот Cameo.com

В Cameo зарабатывают и звезды спорта (пусть пока и не уровня Овечкина и Роналду). Много баскетбольных топов:

Деннис Родман – 450$;

Айзея Томас – 245$;

По Газоль – 200$.

Люди из футбола тоже есть:

Аврам Грант – 1000$;

Дуглас Коста – 195$;

Ян Вертонген – $129;

Андре Виллаш-Боаш – 75$;

Адебайо Акинфенва – $50;

Патрик Эберт – $50;

Понтус Вернблум – 20$

Скриншот Cameo.com

Механизм сервиса такой. Вы заказываете у звезды видеообращение со своими пожеланиями. Дальше знаменитость решает, записывать ли видео (пожелания бывают разные, но как правило это обычное поздравление не больше минуты). И если да, то нужно оплатить и ждать, когда вам пришлют видео. 

Комментарии (1)
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Kirill S
15 мая, 09:17

от них же есть еще русскоговорящий сервис шатаут с видео-поздравлениями, или это не они же?

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#Cameo
#Дуглас Коста
#Ян Вертонген
#Адебайо Акинфенва
#Андре Виллаш-Боаш
#Деннис Родман
#Понтус Вернблум
#Чак Норрис