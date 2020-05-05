Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта
Cameo – сервис, где можно заказать персональное поздравление от звезды. Его создатель Стивен Галанис вдохновился агентом НФЛ и соучредителем компании Мартином Бленкоу. Однажды он попросил своего клиента-футболиста поздравить друга с рождением сына. Тот был в восторге, и Галанис понял, что надо делать сервис с «автографами новой эры».
С марта 2017-го на Cameo появляется куча звезд разного масштаба. От Снуп Догга и Чака Норриса до инстаграм-блогеров с 20 тысячами подписчиков.
Цена от 5 до 2500 долларов (столько стоит обращение телезвезды Кейтлин Дженнер, известная тем, что до смены пола она выигрывала Олимпиаду-76 в десятиборье). 25% от каждой оплаты Cameo забирает себе.
В Cameo зарабатывают и звезды спорта (пусть пока и не уровня Овечкина и Роналду). Много баскетбольных топов:
Деннис Родман – 450$;
Айзея Томас – 245$;
По Газоль – 200$.
Люди из футбола тоже есть:
Аврам Грант – 1000$;
Дуглас Коста – 195$;
Ян Вертонген – $129;
Андре Виллаш-Боаш – 75$;
Адебайо Акинфенва – $50;
Патрик Эберт – $50;
Понтус Вернблум – 20$
Механизм сервиса такой. Вы заказываете у звезды видеообращение со своими пожеланиями. Дальше знаменитость решает, записывать ли видео (пожелания бывают разные, но как правило это обычное поздравление не больше минуты). И если да, то нужно оплатить и ждать, когда вам пришлют видео.