Чак Норрис

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Смерть Брюса Ли – загадка до сих пор (от аспирина до криминала). Его последний фильм доснимался пять лет с вклеенным лицом
#кино
Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта
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#Cameo
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