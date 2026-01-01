Сергей Семак

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Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
#Артем Дзюба
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
#Зенит
«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
#РПЛ
После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
#Артем Дзюба
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»
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#Зенит
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Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
36 светлых историй из сезона РПЛ
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#РПЛ
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Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами
#Футбол
Семак стал дедушкой в день чемпионства «Зенита»
#Сергей Семак
«Я постоянно слышал, что таких, как я, убивали». Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау
#Гвинея-Бисау
Гончаренко получил дисквал за мат в разговоре с арбитром. Все по делу?
#Виктор Гончаренко
Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»
#Эмануэль Маммана
Семак назвал судей козлами. Извинился, но его все равно могут наказать
#Сергей Семак
Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
#Зенит
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
#РПЛ
Что не так с чемпионством «Зенита»? Объясняем на фактах
#Зенит
#Зенит
«Это общая победа нас и нашего города». Питер встречает чемпионов
#Зенит
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково бы...
#Матиас Краневиттер
#Матиас Краневиттер
Полгода Маркизио в «Зените»: съемки в рекламе, музеи и минимум футбола
#Клаудио Маркизио
#Клаудио Маркизио