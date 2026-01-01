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Сергей Семак
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Сергей Семак
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Почему в прощальном видео Дзюбы есть Виллаш-Боаш, но нет ни одного кадра с Семаком
#Артем Дзюба
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
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«Спартак» не выигрывает в Питере восемь лет. Последний раз – когда Дзюба играл против «Зенита» и Семака в поле
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После видео Дзюба раззабивался. Это его давняя фишка – жечь на волне скандала
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