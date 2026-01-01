Сергей Семак

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Футбол
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
Футбол
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
#РПЛ
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
#Сергей Семак
Футбол
Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды
#Сергей Семак
Футбол
«Зенит» при Семаке в ЛЧ проиграл 8 из 13 матчей
#Зенит
Футбол
Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
#Лига чемпионов
Футбол
«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео
#Артем Дзюба
Футбол
Прямая трансляция матча «Боруссия» Д – «Зенит»
#Лига чемпионов
Футбол
Семак вышел на шестое место по победам в качестве главного тренера «Зенита»
#Сергей Семак
Футбол
Семака обманули мошенники. Он перевел крупную сумму в ватсапе
#Сергей Семак
Футбол
Семак рассказал о подтвержденном коронавирусе у одного игрока «Зенита»
#Сергей Семак
Футбол
«Зенит» взял двадцатый трофей в своей истории
#Зенит
Футбол
Семак отдает ползарплаты на благотворительность. Об этом сказала его жена
#Сергей Семак
Футбол
Акинфеев и Семак теперь делят второе место по числу матчей в РПЛ
#Игорь Акинфеев
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Семаком
#Зенит
Футбол
Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
#Сергей Семак
Футбол
Лука Джорджевич сделал своей девушке предложение на стадионе «Локомотива»
#Лука Джорджевич
Футбол
«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
#Уфа
Футбол
«Уфа» отправила в отставку Кириченко, а назначила Евсеева
#Уфа