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Тренер
Сергей Семак
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Сергей Семак
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Футбол
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
17 июля 2021, 12:25
Футбол
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
#РПЛ
15 июля 2021, 18:25
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
#Сергей Семак
26 мая 2021, 17:47
Футбол
Семак в третий раз выиграл с «Зенитом» РПЛ. Как игрок делал это дважды
#Сергей Семак
02 мая 2021, 20:53
Футбол
«Зенит» при Семаке в ЛЧ проиграл 8 из 13 матчей
#Зенит
08 декабря 2020, 22:46
Футбол
Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
#Лига чемпионов
08 декабря 2020, 11:30
Футбол
«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео
#Артем Дзюба
09 ноября 2020, 00:13
Футбол
Прямая трансляция матча «Боруссия» Д – «Зенит»
#Лига чемпионов
28 октября 2020, 11:47
Футбол
Семак вышел на шестое место по победам в качестве главного тренера «Зенита»
#Сергей Семак
17 сентября 2020, 19:08
Футбол
Семака обманули мошенники. Он перевел крупную сумму в ватсапе
#Сергей Семак
02 сентября 2020, 17:25
Футбол
Семак рассказал о подтвержденном коронавирусе у одного игрока «Зенита»
#Сергей Семак
10 августа 2020, 09:57
Футбол
«Зенит» взял двадцатый трофей в своей истории
#Зенит
25 июля 2020, 19:07
Футбол
Семак отдает ползарплаты на благотворительность. Об этом сказала его жена
#Сергей Семак
21 июля 2020, 16:19
Футбол
Акинфеев и Семак теперь делят второе место по числу матчей в РПЛ
#Игорь Акинфеев
16 июля 2020, 21:45
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Семаком
#Зенит
01 июня 2020, 10:32
Футбол
Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
#Сергей Семак
18 мая 2020, 15:14
Футбол
Лука Джорджевич сделал своей девушке предложение на стадионе «Локомотива»
#Лука Джорджевич
04 октября 2019, 14:05
Футбол
«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
#Уфа
29 сентября 2019, 21:57
Футбол
«Уфа» отправила в отставку Кириченко, а назначила Евсеева
#Уфа
27 марта 2019, 21:02