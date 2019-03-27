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#Уфа #РПЛ #Вадим Евсеев #Сергей Семак #Дмитрий Кириченко

«Уфа» отправила в отставку Кириченко, а назначила Евсеева

27 марта 2019, 21:02

«Уфа» отправила в отставку Кириченко, а назначила Евсеева 

Дмитрий Кириченко отправлен в отставку с поста главного тренера «Уфы». При нем команда проиграла четыре матча из семи и сейчас за десять туров до конца идет на предпоследнем месте в РПЛ. 

««Я ответственен за результат, его сейчас нет. Я понимаю, что за все ответственный главный тренер», – отреагировал Кириченко. Тренера публично поддержал бывший партнер по ЦСКА и сборной России Сергей Семак: «Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!». 

Новым главным тренером «Уфы» назначен Вадим Евсеев, ранее работавший в хабаровском СКА, а до этого – в «Амкаре». Контракт с Евсеевым рассчитан на два года. 

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