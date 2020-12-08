Зенит
Лига чемпионов
Футбол
Сергей Семак
«Зенит» при Семаке в ЛЧ проиграл 8 из 13 матчей
08 декабря, 22:46
«Зенит» встретился в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и проиграл 1:2.
«Зенит» закончил выступления на групповом этапе ЛЧ на последнем месте, как и год назад.
Оба турнира клуб провел при Сергее Семаке. Он также возглавлял «Зенит» в качестве временного тренера в 2014 году в ответном матче плей-офф ЛЧ против «Боруссии», когда состоялась победа 2:1.
Общие результаты:
🟢 3 победы
🟡 2 ничьи
🔴 8 поражений
⚽️ Мячи: 13:23
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