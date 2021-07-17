Суперкубок России
РПЛ
Юрий Семин
Сергей Семак
Зенит
Локомотив
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
4 часа назад
«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин трижды выигрывал Суперкубок России. Это рекорд среди тренеров. Семин побеждал в 2003, 2005 и 2019 годах.
- Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в прошлом сезоне впервые выиграл Суперкубок России как тренер. Как игрок он брал трофей с тремя командами: в 2004 году – с ЦСКА, в 2010 году – с «Рубином», в 2011 году – с «Зенитом».
- «Зенит» и «Локомотив» сыграют друг с другом в матче за Суперкубок России третий раз подряд (у команд по одной победе). Всего они участвовали по восемь раз.
Суперкубок России проводится с 2003 года. «Локомотив» – первый обладатель трофея. Чаще всех его выигрывал ЦСКА (семь раз).
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»
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