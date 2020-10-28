Прямая трансляция матча «Боруссия» Д – «Зенит»

«Боруссия» и «Зенит» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. Тогда «Зенит» проиграл домашний матч (2:4), но выиграл гостевой (2:1).

Матч в Дортмунде был первым для Сергея Семака в роли исполняющего обязанности главного тренера «Зенита».

Сейчас «Боруссия» и «Зенит» проиграли матчи первого тура в группе Лиги чемпионов. «Лацио» и «Брюгге» пока лидируют.