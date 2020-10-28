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Сергей Семак
#Лига чемпионов #Боруссия Д #Зенит #Футбол #Сергей Семак
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Прямая трансляция матча «Боруссия» Д – «Зенит»

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«Боруссия» Д и «Зенит» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 22:55 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире. Игру можно посмотреть и на официальном сайте канала.

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 78'
Холанд 90'
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

«Боруссия» и «Зенит» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. Тогда «Зенит» проиграл домашний матч (2:4), но выиграл гостевой (2:1). 

Матч в Дортмунде был первым для Сергея Семака в роли исполняющего обязанности главного тренера «Зенита».

Сейчас «Боруссия» и «Зенит» проиграли матчи первого тура в группе Лиги чемпионов. «Лацио» и «Брюгге» пока лидируют.

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