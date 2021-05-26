Сергей Семак
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Зенит
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#Сергей Семак #РПЛ #Зенит

Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко

час назад

Сергей Семак победил в голосовании Российской премьер-лиги. С ним «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. В топ-3 тренеров сезона вошли Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко.

  • «Рубин» со Слуцким занял четвертое место в таблице и вышел в Лигу конференций.
  • «Химки» с Черевченко стали восьмыми. Это лучший результат клуба в премьер-лиге.

Лучшего тренера определяли голосованием. В нем участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России и комментаторы «Матч Премьер». Семак набрал 96 баллов и опередил Слуцкого на три балла, а Червеченко – на 35.

Семак работает главным тренером в «Зените» с сезона-2018/19 и три года подряд выигрывает РПЛ.

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Источник:
сайт РПЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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