Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко

Сергей Семак победил в голосовании Российской премьер-лиги. С ним «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. В топ-3 тренеров сезона вошли Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко.

«Рубин» со Слуцким занял четвертое место в таблице и вышел в Лигу конференций.

«Химки» с Черевченко стали восьмыми. Это лучший результат клуба в премьер-лиге.

Лучшего тренера определяли голосованием. В нем участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России и комментаторы «Матч Премьер». Семак набрал 96 баллов и опередил Слуцкого на три балла, а Червеченко – на 35.

Семак работает главным тренером в «Зените» с сезона-2018/19 и три года подряд выигрывает РПЛ.