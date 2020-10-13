Слуцкий строит стадион за свои деньги и запускает об этом реалити-шоу
У Леонида Слуцкого есть своя детская футбольная школа, а в сентябре 2019-го «Спорт-Экспресс» сообщал, что тренер планирует построить и стадион в Волгограде, где будут тренироваться 250 детей из школы Слуцкого:
- Приобретет земельный участок в Советском районе.
- Построит небольшую арену с трибуной на несколько сотен мест и раздевалками.
- Сделает это совместно с братьями Березуцкими.
- Все это обойдется в сумму примерно 45-50 миллионов рублей.
- Планируется завершить к 1 июня.
- А называться стадион будет «Бомбонера» – в честь арены «Боки Хуниорс».
Строительство стадиона началось только спустя год. Слуцкий создал YouTube-канал «СЛУга футбола», где пообещал освещать этапы строительства.
Первый выпуск уже вышел. Там Слуцкий объяснил, зачем он строит стадион.
«Почему «Бомбонера»? Все стадионы в Волгограде и на большей территории нашей страны называются «Монолит», «Трактор», «Сталь», «Кировец». «Бомбонера» – еще не было таких стадионов. Это то место, где люди получают огромное удовольствие, где праздник каждый день, где эмоции не иссякают ни на одну секунду».
Слуцкий сказал, что будут установлены онлайн-камеры, через которые можно будет смотреть, как продвигается стройка. Одна уже есть:
«Мутко застроил всю страну стадионами, а я – пытаюсь один локальный в Волгограде, – сказал Слуцкий в ответ на шутку Евгения Савина о его сходстве с Мутко. – Это давняя мечта – попробовать построить стадион в Волгограде. Мы сейчас на финальном этапе, получаем документы, и с октября – поехали!»
«Мы год собирали только документы. Надеюсь, сейчас процесс пойдет быстрее».
«Это мой вклад в волгоградский футбол. Вряд ли я могу чем-то могу помочь пенсионерам, потому что я в этом не сильно разбираюсь – в их нуждах, или каким-то малоимущим семьям. Я могу сделать то, в чем, как мне кажется, я хоть немножко разбираюсь. Стадион, манеж – то, что мне максимально близко, и что может у нас получиться».
Слуцкий поговорил с Сергеем Поповым – автором и ведущим телепередачи «ЖКХ: ваши права» на телеканале «Россия 1», который стал руководителем проекта стадиона «Бомбонера».
Попов отметил, что документы получены, в ближайшее время будет выбрана организация, которая осуществит функцию технического заказчика, также – проектную организацию, которая сделает проектно-сметную документацию. Эта организация пройдет независимую экспертизу – для безопасности детей, которые будут играть на стадионе, и прозрачности смет.
Слуцкий заверил: все дети из его волгоградской школы футбола будут заниматься на этом стадионе. Школа существует уже три года, дети занимаются там абсолютно бесплатно.
«Стадион будет строиться на мои собственные средства. Я – основной заказчик и меценат этого проекта. Понимаю, что сейчас сложные времена постпандемические, и экономическая ситуация в стране не самая лучшая, но если у любого человека будет желание помочь хоть одним гвоздем – мы принимаем абсолютно любую помощь. Мне кажется, это может быть интересно и забавно, если кто-то решит в этом процессе поучаствовать».
«Я ни у кого не прошу, но если кто-то что-то желает, необязательно средства – можешь три гвоздя купить», – сказал Слуцкий Савину.
«Мы в Волгограде в микрорайоне «Родниковая долина» на участке, где будет строиться стадион, – сказал Попов. – Могли построить очередной торговый центр, сдать в аренду и заработать деньги. Могли возвести многоквартирные дома – продать квартиры и снова заработать деньги. Но благодаря Леониду Слуцкому принято решение построить современный стадион, где тысячи детей будут заниматься футболом. Бесплатно».
«В России сложилось мнение, – продолжил Попов. – Что строительство – это завышенные сметы, откаты, нарушенные сроки и некачественно выполненные работы. Цель нашего канала – доказать, что в России можно строить качественно, экономично и самое главное – вовремя сдать объект».
«Галицкий сказал мне, что не у каждого человека есть возможность построить стадион, – сказал Слуцкий. – У меня цели гораздо проще – решили сделать собственный стадион для детей, где волгоградские мальчишки смогут гонять мяч с утра до вечера, становиться большими звездами, а если не звездами, то просто становиться людьми, приспособленными к спорту».
«Считаю, что это моя миссия, мой вклад в развитие волгоградского футбола, который дал мне очень много, и надеюсь, что совсем скоро будет красивое искусственное поле, хороший манеж, удобные раздевалки и все условия для того чтобы волгоградские мальчишки могли не только совершенствоваться как футболисты, но и чтоб это был очень серьезный социально-спортивный центр в Волгограде».
А вот так выглядят проекты: