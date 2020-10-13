Слуцкий строит стадион за свои деньги и запускает об этом реалити-шоу

У Леонида Слуцкого есть своя детская футбольная школа, а в сентябре 2019-го «Спорт-Экспресс» сообщал, что тренер планирует построить и стадион в Волгограде, где будут тренироваться 250 детей из школы Слуцкого:

Приобретет земельный участок в Советском районе.

Построит небольшую арену с трибуной на несколько сотен мест и раздевалками.

Сделает это совместно с братьями Березуцкими.

Все это обойдется в сумму примерно 45-50 миллионов рублей.

Планируется завершить к 1 июня.

А называться стадион будет «Бомбонера» – в честь арены «Боки Хуниорс».

Строительство стадиона началось только спустя год. Слуцкий создал YouTube-канал «СЛУга футбола», где пообещал освещать этапы строительства.

Первый выпуск уже вышел. Там Слуцкий объяснил, зачем он строит стадион.