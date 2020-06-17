Слуцкий оплатил лечение волгоградскому тренеру, увидев его интервью

Коротко об интервью Загорулько «СЭ»:

Позиция по скандалу с Лысенко: «Надо просить прощения, признать, что он балбес». По мнению Загорулько, все руководство легкой атлетики в России было в курсе о поддельной справке, но делало вид, что не знает о ней.

«У Родченкова было много шестерок, своя программа, которую он называл государственной. Он говорил спортсменам: «Ваше дело прыгать и бегать, а отвечать будем мы».

У Загорулько – проблемы со здоровьем и доступностью лечения: «Даже нет льготы на койку в больнице. Ничего! Все копейки, которые заработал, теперь трачу на лечение. Что дальше? Если подохну — то ладно, а если буду прикован к постели?»

На последнюю историю отреагировал Леонид Слуцкий. Он оплатил тренеру лечение, рассказал сам Загорулько:

«Приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно».

Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Необходима операция на сердце. Это еще миллиона полтора. Я собрал все документы – и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь – помоги. Нет – никаких проблем». С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю – там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит все лечение.

Я звонил Слуцкому, он ответил:

«Евгений Петрович, ситуация такая. Мы – тренеры. Нас совсем небольшая каста. Мы должны помогать друг другу. Если надо будет – помогу еще».

Низкий ему поклон. Если выкарабкаюсь и встану к станку – отплачу хорошим результатом».