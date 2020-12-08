Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д

Котировки букмекеров:

Победа «Зенита» – 4,80

Ничья – 4,30

Победа «Боруссии» – 1,72

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает возможную ротацию от соперника. Для «Зенита» ничего не решается, поэтому и Семак может выпустить молодых игроков.

Люсьен Фавр признает значимость матча. «Боруссия» уже обеспечила себе выход из группы, но еще может потерять первое место. В другом матче группы сыграют «Лацио» и «Брюгге».