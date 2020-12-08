Лига чемпионов
Футбол
Сергей Семак
Люсьен Фавр
Боруссия Д
Зенит
Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
08 декабря, 11:30
«Зенит» и «Боруссия» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 20:55 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
Победа «Зенита» – 4,80
Ничья – 4,30
Победа «Боруссии» – 1,72
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает возможную ротацию от соперника. Для «Зенита» ничего не решается, поэтому и Семак может выпустить молодых игроков.
Люсьен Фавр признает значимость матча. «Боруссия» уже обеспечила себе выход из группы, но еще может потерять первое место. В другом матче группы сыграют «Лацио» и «Брюгге».
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