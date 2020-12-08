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Сергей Семак
Люсьен Фавр
Боруссия Д
Зенит
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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Люсьен Фавр #Сергей Семак #Боруссия Д

Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д

08 декабря, 11:30

«Зенит» и «Боруссия» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч «Зенит» – «Боруссия» Д

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 16
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 68
Витсель 78

Котировки букмекеров:

Победа «Зенита» – 4,80

Ничья – 4,30

Победа «Боруссии» – 1,72

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает возможную ротацию от соперника. Для «Зенита» ничего не решается, поэтому и Семак может выпустить молодых игроков.

Люсьен Фавр признает значимость матча. «Боруссия» уже обеспечила себе выход из группы, но еще может потерять первое место. В другом матче группы сыграют «Лацио» и «Брюгге».

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