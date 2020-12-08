Где смотреть матч «Зенит» – «Боруссия» Д

Для «Боруссии» определяется результат в борьбе за первое место в группе. «Зенит» уже не поднимется выше четвертого места.

«Боруссия» и «Зенит» уже играли на групповом этапе в сезоне-2020/21. Матч в Дортмунде «Боруссия» выиграла со счетом 2:0.