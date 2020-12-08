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Где смотреть матч «Зенит» – «Боруссия» Д
08 декабря, 11:15
«Зенит» и «Боруссия» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Она начнется уже в 20:00 по московскому времени, сам матч – в 20:55.
Для «Боруссии» определяется результат в борьбе за первое место в группе. «Зенит» уже не поднимется выше четвертого места.
«Боруссия» и «Зенит» уже играли на групповом этапе в сезоне-2020/21. Матч в Дортмунде «Боруссия» выиграла со счетом 2:0.
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