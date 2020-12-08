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Зенит
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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Боруссия Д

Где смотреть матч «Зенит» – «Боруссия» Д

08 декабря, 11:15

«Зенит» и «Боруссия» сыграют в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию игры. Она начнется уже в 20:00 по московскому времени, сам матч – в 20:55.

Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 16
1:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 68
Витсель 78

Для «Боруссии» определяется результат в борьбе за первое место в группе. «Зенит» уже не поднимется выше четвертого места.

«Боруссия» и «Зенит» уже играли на групповом этапе в сезоне-2020/21. Матч в Дортмунде «Боруссия» выиграла со счетом 2:0.

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