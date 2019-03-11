Полгода Маркизио в «Зените»: съемки в рекламе, музеи и минимум футбола

На вопрос о завершении адаптации в клубе Маркизио в декабре сказал так: «Да, думаю, у меня все получается неплохо». Впрочем, сомнения появились за неделю до этого, когда в СМИ сообщили о конфликте Маркизио и Семака во время матча с «Ростовом», но подтверждения этой информации не было.

Шанс еще остается

Учитывая, что в «Ювентусе» и сборной Италии Маркизио любил отдавать передачи под удар находящимся в движении партнерам, ясно, почему со статичным Дзюбой сыграться не получится. Вполне вероятно, будь в клубе подвижный Александр Кокорин, которому как раз требовались бы такие передачи, востребованность итальянца была бы большей.



Но теперь у «Зенита» есть Сердар Азмун, который тащит клуб в начале года, забивая в каждом матче. Как раз его рывкам шикарные пасы очень нужны. И здесь возникает вопрос, способен ли Сергей Семак наладить игру так, чтобы и взаимодействие Маркизио с Азмуном приносило результат, и при этом команда не страдала в центре поля. По результату к Семаку вопросов нет – в РПЛ он лидирует, а 1/8 финала ЛЕ для наших клубов – почти предел. Но построение игры – момент особый. И пока ситуация с Маркизио для игрока и тренера складывается не в пользу обоих.

Чем еще занимается Маркизио

За полгода в России итальянец нередко обновлял инстаграм. Снимки со своих редких матчей, фотографии в разной одежде (в том числе и коллекции совместно с клубом), поход в Эрмитаж, реклама брендов, внимание на мировые проблемы, мотивирующие цитаты, в общем, стандарт. На следующий день после гостевого поражения от «Фенербахче» Маркизио запостил свое фото из Рима, но на эмоциональную победу над турками не отреагировал (было лишь доматчевое фото), зато после проигрыша «Вильярреалу» сообщил, что «истинные бойцы никогда не сдаются». К сожалению, такая фраза после довольно безвольного поражения смотрелась неуместно.