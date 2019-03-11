Полгода Маркизио в «Зените»: съемки в рекламе, музеи и минимум футбола
Трансфер Клаудио Маркизио в «Зенит» был шумным. Игроков такого калибра в России в начале десятилетия видели немало, а в конце их почти не осталось. Клубу семикратный победитель чемпионата Италии достался бесплатно, хотя и зарплату запросил немалую – 3,5 млн евро в год по данным Sport24.
С тех пор прошло полгода, но эффект пока что спорный.
Чем запомнился
• Во всех турнирах провел 15 матчей, но полностью отыграл лишь треть из них.
• Один гол за «Зенит» забил в пустые ворота, другой – с пенальти. Ассистов нет ни одного.
• По статистике совершенно ничем не выделяется, с нулями все ключевые показатели в среднем за игру: удары – 0,7, ключевые пас – 0,9, верховые единоборства – 0,6, заработанные фолы – 0,6, дриблинг – 0,1, перехваты – 0,8, только отборы – 1, но этим не похвастаешься.
• Из 270 минут «Зенита» в плей-офф Лиги Европы отыграл лишь пять.
Вспоминая о матчах Маркизио за «Зенит», на ум приходят два момента в играх с принципиальными соперниками, и оба не в пользу итальянца. В провальной для питерцев игре против ЦСКА Сигурдссон и Ахметов запрессовали Маркизио в центре поля, отобрали, разыграли и открыли счет. Второй эпизод: на Кубке «Матч Премьер» спартаковцы набросились на игрока «Зенита» после первого гола, забрали мяч и сразу же вбили второй. Ковыряния знаменитого футболиста в этот момент смотрелись грустно. Соперник же отлично подметил слабости.
Ожидание / реальность
На примере всем известного мема про ожидание и реальность очень легко объяснить, что в действительности происходит с Маркизио в «Зените».
Ожидание: после травмы Нобоа «Зенит» обеспечивает себе крутейшую замену в лице очень качественного футболиста. Маркизио настраивает игру в середине поля, сыгрывается с Паредесом, раздает умные передачи на партнеров, которые находятся в движении, и раз за разом зарабатывает очки за результативность, поскольку уровень сопротивления в России с каждым годом количественно выше, а качественно – ниже, потому и на вес золота умные игроки с прекрасным пасом.
Реальность: «Зенит» никак не меняет игру при Маркизио, все так же вязнет при попытке создания моментов из центра, зато отлично чувствует себя при длинных забросах на Дзюбу, причем выполняют их центральные защитники или фланговые футболисты. Отвоевывать себе мяч для создания моментов Маркизио не может, а под прессингом плывет, что и неоднократно демонстрировалось. Словом, сильные качества экс-полузащитника «Ювентуса» в таком подходе к игре совершенно не работают.
Стиль лиги удивил, но в клубе все нормально
Спустя месяц после дебюта в России Маркизио составил впечатление о нашем чемпионате: «Физическая подготовка, слабая тактика. Команды играют недостаточно компактно, много свободного места между футболистами. Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства». В ноябре он рассказал, что пока не до конца привык к местному стилю, поскольку в лиге используется много длинных передач.
На вопрос о завершении адаптации в клубе Маркизио в декабре сказал так: «Да, думаю, у меня все получается неплохо». Впрочем, сомнения появились за неделю до этого, когда в СМИ сообщили о конфликте Маркизио и Семака во время матча с «Ростовом», но подтверждения этой информации не было.
Шанс еще остается
Учитывая, что в «Ювентусе» и сборной Италии Маркизио любил отдавать передачи под удар находящимся в движении партнерам, ясно, почему со статичным Дзюбой сыграться не получится. Вполне вероятно, будь в клубе подвижный Александр Кокорин, которому как раз требовались бы такие передачи, востребованность итальянца была бы большей.
Но теперь у «Зенита» есть Сердар Азмун, который тащит клуб в начале года, забивая в каждом матче. Как раз его рывкам шикарные пасы очень нужны. И здесь возникает вопрос, способен ли Сергей Семак наладить игру так, чтобы и взаимодействие Маркизио с Азмуном приносило результат, и при этом команда не страдала в центре поля. По результату к Семаку вопросов нет – в РПЛ он лидирует, а 1/8 финала ЛЕ для наших клубов – почти предел. Но построение игры – момент особый. И пока ситуация с Маркизио для игрока и тренера складывается не в пользу обоих.
Чем еще занимается Маркизио
За полгода в России итальянец нередко обновлял инстаграм. Снимки со своих редких матчей, фотографии в разной одежде (в том числе и коллекции совместно с клубом), поход в Эрмитаж, реклама брендов, внимание на мировые проблемы, мотивирующие цитаты, в общем, стандарт. На следующий день после гостевого поражения от «Фенербахче» Маркизио запостил свое фото из Рима, но на эмоциональную победу над турками не отреагировал (было лишь доматчевое фото), зато после проигрыша «Вильярреалу» сообщил, что «истинные бойцы никогда не сдаются». К сожалению, такая фраза после довольно безвольного поражения смотрелась неуместно.
Неуместным пока выглядит и трансфер Маркизио в «Зенит», хотя в сентябре казалось, что клуб провернул отличную сделку по всем направлениям – и игровую, и имиджевую. В нынешней ситуации велик соблазн сбиться на любимое занятие многих: подсчет денег на зарплату относительно сыгранного времени и принесенной пользы, еще легче обвинить игрока в желании заработать на старость и не выкладываться за клуб из чужой страны. В какой-то степени это было бы уместно, играй «Зенит» в тот футбол, который привычен итальянцу.
Но этого не происходит, поскольку Маркизио играет не так, как он привык. И это серьезный минус зенитовскому штабу.