Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось

В клубе предлагают не делать преждевременные выводы, заявляя при этом, что все необходимые проверки игрок уже проходил, примерно в том же ключе высказывается и агент футболиста.

Клубу вряд ли грозит наказание, а вот игрока могут депортировать из Германии или даже привлечь к уголовной ответственности .

Журналист Sport Bild Хеннинг Файндт сообщил, что издание подготовило десять вопросов «Гамбургу» и несколько раз задавало их клубу, но не получало никаких ответов , поэтому решило озвучить результаты собственного расследования.

Следующий матч «Гамбург» проведет на Кубок с «Кемницером» 11 августа. Очень интересно, сыграет ли там гамбиец, настоящую фамилию которого мы пока так и не знаем.

Кстати, в истории «Гамбург» уже был один футболист, которого также долго подозревали в измененном возрасте – это известный ганец Тони Йебоа. Еще более любопытен тот факт, что Йебоа родился 6 июня – как раз в ту дату, что записана в паспорте Бакери Джатты.