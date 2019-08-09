Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось
В прошлом десятилетии «Гамбург» почти никогда не заваливался ниже восьмого места в Бундеслиге, сейчас – уже второй сезон мучается во второй по силе лиге Германии. В прошлом сезоне клуб досадно упустил возможность выйти дивизионом выше.
Новый сезон «Гамбург» начал с ничьей с «Дарштадтом» и разгрома «Нюрнберга». Но в центре внимания оказался по другой причине. В немецкой прессе заподозрили, что один из игроков клуба – не тот, за кого себя выдает.
Что о нем известно изначально. 21-летний гамбиец Бакери Джатта родился 6 июня 1998 года. В 16 или 17 лет прибыл в Германию как беженец. Он обосновался недалеко от Бремена, играл в футбол, его заприметили сотрудники «Вердера», но Джатта был согласен лишь на постоянный контракт. Такой ему предложили на сборах в «Гамбурге», где Бакари рассказывал, что никогда не играл в футбол на профессиональном уровне.
С тех пор Джатта позабивал за вторую команду, дебютировал в 18 лет в Бундеслиге, так и играет за «Гамбург». В прошлом сезоне африканец отметился четырьмя голами и одной голевой передачей.
Все шло нормально, пока немецкое издание Sport Bild не начало расследование. Вот что стало известно по его результатам:
- Бакери Джатта – на самом деле Бакари Даффе.
- Он родился не 6 июня 1998-го, а 6 ноября 1995-го.
- Даффе – профессиональный игрок, выступавший за несколько африканских клубов и молодежную сборную Гамбии.
- На такую аферу решился из-за того, что несовершеннолетних без сопровождения родителей очень редко депортируют из Германии.
На фото слева Бакари Даффе (2014 год), справа – Бакери Джатта (2019).
В клубе предлагают не делать преждевременные выводы, заявляя при этом, что все необходимые проверки игрок уже проходил, примерно в том же ключе высказывается и агент футболиста.
Клубу вряд ли грозит наказание, а вот игрока могут депортировать из Германии или даже привлечь к уголовной ответственности.
Журналист Sport Bild Хеннинг Файндт сообщил, что издание подготовило десять вопросов «Гамбургу» и несколько раз задавало их клубу, но не получало никаких ответов, поэтому решило озвучить результаты собственного расследования.
Следующий матч «Гамбург» проведет на Кубок с «Кемницером» 11 августа. Очень интересно, сыграет ли там гамбиец, настоящую фамилию которого мы пока так и не знаем.
Кстати, в истории «Гамбург» уже был один футболист, которого также долго подозревали в измененном возрасте – это известный ганец Тони Йебоа. Еще более любопытен тот факт, что Йебоа родился 6 июня – как раз в ту дату, что записана в паспорте Бакери Джатты.