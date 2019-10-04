Дани Парехо – капитан «Валенсии». Как перезапустить карьеру после 28 лет
Немного о капитане «Валенсии» Дани Парехо в 2019 году:
- В этом сезоне Парехо сыграл 6 матчей и уже забил 3 гола (+ один ассист). Если что, Парехо центральный полузащитник.
- Парехо дебютировал за сборную в 2018 году. Тогда ему уже было 29 лет. В сегодняшнюю сборную он правда не попал: вероятно, из-за кризиса в «Валенсии».
- По версии Transfermarkt, сейчас 30-летний Парехо стоит 30 миллионов евро. За всю свою карьеру у него никогда не было такой высокой рыночной стоимости, предыдущий максимум – 22 миллиона в 2015 году.
История Парехо – о том, как до конца идти к намеченной цели, брать все лучшее от людей вокруг и быть лидером на поле и за его пределами.
Парехо – большой фанат Марселино. Ради него он остался в «Валенсии» и поддерживал тренера до конца
Главный скандал «Валенсии» этого лета – неожиданное увольнение тренера Марселино, которое случилось не из-за результатов команды. По слухам, конфликт между тренером и руководством начался с разногласия по трансферам: Марселино согласовал Дениса Суареса и Рафинью, но получил отказ от своего же клуба.
Парехо жестко высказался по ситуации: «Мистер, надеюсь, в вашем будущем клубе вам дадут работать и у вас все получится. Спасибо, что сделали «Валенсию» еще более великой и помогли мне стать лучше».
После увольнения Марселино Парехо вместе с партнерами по команде устроил забастовку и не пришел на пресс-конференцию. «Ситуация не идеальная, но это решение игроков», – комментировал новый главный тренер Альберт Селадес. Его авторитет в команде пока сильно ниже, чем у Парехо.
Еще в 2017 году он получил многомиллионное предложение из Китая, но отказался ради развития в «Валенсии». Именно это решение перевернуло его карьеру: этим летом 30-летнего испанца пыталась купить «Барселона», но тоже получила отказ.
Парехо не любили на трибунах, а он сам подавал запрос на трансфер
Лето 2016 года началось для Парехо с травмы. К тому моменту Дани играл за клуб уже 5 лет и сильно устал от критики в свой адрес, из-за чего в итоге решил подать запрос на трансфер.
«У нас с «Валенсией» были и неудачные времена. В тот раз я хотел уйти по многим причинам: пришел новый владелец, каждый день что-то происходило, смены спортивных директоров, тренеров, было непонятно, куда вообще мы движемся... Я подумал, что пришло время развиваться где-нибудь в другом месте. Но в клубе не дали мне уйти, и я всегда проявлял профессионализм на каждой тренировке и в каждой игре».
Его репутация испортилась еще больше со скандалами в социальных медиа. Один из болельщиков снял на видео, как Парехо в компании собеседника оскорбляет родственников Чезаре Пранделли, тогдашнего тренера «Валенсии».
Парехо повезло: через две недели Пранделли уволился всего спустя 10 матчей после назначения, и потенциальный конфликт в итоге не разросся.
Марселино все изменил
«После того, как пришел Марселино, я сбросил 5 килограммов», – рассказывает Парехо. «Сначала мне было страшно. Правда. Я не знал, буду ли я более уставшим, буду ли я чувствовать себя хорошо после 90 минут.
Сначала было тяжело: трудные времена, ты умираешь от голода... Но это логично. Организм привыкает к некоторому количеству пищи, к некоторым суточным объемам и должен адаптироваться к новым привычкам. Теперь я чувствую себя все быстрее и быстрее».
Парехо с удовольствием рассказывает о тактике Марселино: владеть мячом, грамотно организовывать игру, доминировать в матче, продвигаться на чужую половину поля. Дани называет экс-коуча одним из главных людей в своей футбольной карьере: «Когда приходит тренер, который имеет другие ценности, отличные от предшественника, это нельзя не заметить».
Вместе с Марселино Парехо выиграл единственный трофей в своей карьере: Кубок Испании в этом году. Для тренера этот трофей тоже стал первым.