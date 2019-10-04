Дани Парехо – капитан «Валенсии». Как перезапустить карьеру после 28 лет

Парехо – большой фанат Марселино. Ради него он остался в «Валенсии» и поддерживал тренера до конца

Главный скандал «Валенсии» этого лета – неожиданное увольнение тренера Марселино, которое случилось не из-за результатов команды. По слухам, конфликт между тренером и руководством начался с разногласия по трансферам: Марселино согласовал Дениса Суареса и Рафинью, но получил отказ от своего же клуба.

Парехо жестко высказался по ситуации: «Мистер, надеюсь, в вашем будущем клубе вам дадут работать и у вас все получится. Спасибо, что сделали «Валенсию» еще более великой и помогли мне стать лучше».

После увольнения Марселино Парехо вместе с партнерами по команде устроил забастовку и не пришел на пресс-конференцию. «Ситуация не идеальная, но это решение игроков», – комментировал новый главный тренер Альберт Селадес. Его авторитет в команде пока сильно ниже, чем у Парехо.

Еще в 2017 году он получил многомиллионное предложение из Китая, но отказался ради развития в «Валенсии». Именно это решение перевернуло его карьеру: этим летом 30-летнего испанца пыталась купить «Барселона», но тоже получила отказ.