Марселино сказал, что был уволен из «Валенсии» из-за победы в Кубке. Это как?

Через два дня после увольнения Марселино дал пресс-конференцию, в которой сказал следующее:

«Абсолютно уверен в том, что причиной всей этой ситуации стал выигранный Кубок. Борьба в нем могла повлиять на наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. В течение сезона мы получали разные сообщения – прямые и косвенные, что турнир лучше игнорировать. Но фанаты хотели биться за него, как и футболисты, как и тренерский штаб.

19 июля я поехал в Сингапур, и Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке. Можете себе представить, как я был удивлен. Я считаю себя тренером-победителем, поэтому я хочу, чтобы и игроки были такими же. Думаете, «Валенсия» просто могла взять и отказаться? Был бы я профессионалом после этого? Сколько бы игроков поддержало меня, если бы я сказал: «Мы не хотим побеждать»?».

Теперь «Валенсию» будет тренировать Альберт Селадес – экс-игрок «Барселоны» и «Реала». Он никогда не работал клубным главным тренером – возглавлял испанские «молодежки», был ассистентом в сборной Испании и «Реале».

Главной победой «Валенсии» при Марселино, как уже говорилось, стал выигранный Кубок – в финале 2:1 была переиграна «Барселона». Сейчас Марселино был уволен прямо перед игрой с «Барсой» в чемпионате.