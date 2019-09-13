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#Марселино #Футбол #Примера #Валенсия #Питер Лим

Марселино сказал, что был уволен из «Валенсии» из-за победы в Кубке. Это как?

13 сентября 2019, 20:08
Михаил Морозов

Марселино уволен, но дело не в результатах

«Валенсия» объявила об отставке тренера Марселино Гарсии Тораля. Слухи о конфликте с владельцем клуба Питером Лимом подтвердились. После трех туров Примеры и перед стартом в Лиге чемпионов «Валенсия» сменила Марселино на Альберта Селадеса.

Просто факты по результатам:

«Валенсия» за пару сезонов до прихода Марселино:

  • Два 12-х места в Примере;
  • Полуфинал Кубка Испании;
  • 1/8 Лиги Европы.

«Валенсия» за два сезона при Марселино:

  • Два четвертых места в Примере сразу за «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико»;
  • Полуфинал, а еще победа в Кубке Испании;
  • Полуфинал Лиги Европы.

Ясно, что результаты здесь не при чем, пусть «Валенсия» и тяжело стартовала в сезоне-2019/20 (три матча – четыре очка).

Дело и не в игроках

Может, кто-то и был недоволен тренером, но публично об этом не заявлялось. Напротив, атмосфера была классной, что даже было видно после победы в финале Кубка Испании, когда защитник «Валенсии» Габриэл в шутку подкатился под своего тренера, а тот с удовольствием упал на газон.

Клуб также шуточно призвал обратиться к VAR. Через несколько месяцев он выдаст безжалостное сообщение об увольнении.

После ухода Марселино игроки «Валенсии» благодарили тренера в соцсетях.

«Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня. Надеюсь, что у вас все будет хорошо в будущем, хотя я не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на плохие дни и травмы», – написал Денис Черышев.

Родриго Морено, Дани Парехо, Хосе Гайя и Эсекиэль Гарай также отписывались со словами благодарности, выбирая соответствующие фотографии.

Дело в конфликте с руководством

Еще в конце июля Marca писала о том, что генеральный директор Матео Алемани конфликтует с владельцем клуба Питером Лимом. Алемани и Марселино – сильная связка, которая друг другу очень доверяла. К ссоре с Лимом подтолкнули разногласия по трансферам – в «Валенсию» могли перейти Денис Суарес и Рафинья, но Лим не захотел видеть их в команде, зато планировал продать в «Атлетико» Родриго, против чего, в свою очередь, выступали тренер и гендиректор. 

Важно еще вот что: Лим находится в отличных отношениях с известным агентом Жорже Мендешем, но приведенные им в «Валенсию» игроки в большинстве своем заиграли не так здорово, как ожидалось – это, например, Негредо, Перес, Нани, Абденнур. Марселино видеть клиентов Мендеша больше не хотел. Что и было одной из причин испорченных отношений.

Через два дня после увольнения Марселино дал пресс-конференцию, в которой сказал следующее:

«Абсолютно уверен в том, что причиной всей этой ситуации стал выигранный Кубок. Борьба в нем могла повлиять на наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. В течение сезона мы получали разные сообщения – прямые и косвенные, что турнир лучше игнорировать. Но фанаты хотели биться за него, как и футболисты, как и тренерский штаб.

19 июля я поехал в Сингапур, и Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке. Можете себе представить, как я был удивлен. Я считаю себя тренером-победителем, поэтому я хочу, чтобы и игроки были такими же. Думаете, «Валенсия» просто могла взять и отказаться? Был бы я профессионалом после этого? Сколько бы игроков поддержало меня, если бы я сказал: «Мы не хотим побеждать»?».

Теперь «Валенсию» будет тренировать Альберт Селадес – экс-игрок «Барселоны» и «Реала». Он никогда не работал клубным главным тренером – возглавлял испанские «молодежки», был ассистентом в сборной Испании и «Реале».

Главной победой «Валенсии» при Марселино, как уже говорилось, стал выигранный Кубок – в финале 2:1 была переиграна «Барселона». Сейчас Марселино был уволен прямо перед игрой с «Барсой» в чемпионате.

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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