Марселино сказал, что был уволен из «Валенсии» из-за победы в Кубке. Это как?
Марселино уволен, но дело не в результатах
«Валенсия» объявила об отставке тренера Марселино Гарсии Тораля. Слухи о конфликте с владельцем клуба Питером Лимом подтвердились. После трех туров Примеры и перед стартом в Лиге чемпионов «Валенсия» сменила Марселино на Альберта Селадеса.
Просто факты по результатам:
«Валенсия» за пару сезонов до прихода Марселино:
- Два 12-х места в Примере;
- Полуфинал Кубка Испании;
- 1/8 Лиги Европы.
«Валенсия» за два сезона при Марселино:
- Два четвертых места в Примере сразу за «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико»;
- Полуфинал, а еще победа в Кубке Испании;
- Полуфинал Лиги Европы.
Ясно, что результаты здесь не при чем, пусть «Валенсия» и тяжело стартовала в сезоне-2019/20 (три матча – четыре очка).
Дело и не в игроках
Может, кто-то и был недоволен тренером, но публично об этом не заявлялось. Напротив, атмосфера была классной, что даже было видно после победы в финале Кубка Испании, когда защитник «Валенсии» Габриэл в шутку подкатился под своего тренера, а тот с удовольствием упал на газон.
Клуб также шуточно призвал обратиться к VAR. Через несколько месяцев он выдаст безжалостное сообщение об увольнении.
После ухода Марселино игроки «Валенсии» благодарили тренера в соцсетях.
«Мистер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня. Надеюсь, что у вас все будет хорошо в будущем, хотя я не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на плохие дни и травмы», – написал Денис Черышев.
Родриго Морено, Дани Парехо, Хосе Гайя и Эсекиэль Гарай также отписывались со словами благодарности, выбирая соответствующие фотографии.
Дело в конфликте с руководством
Еще в конце июля Marca писала о том, что генеральный директор Матео Алемани конфликтует с владельцем клуба Питером Лимом. Алемани и Марселино – сильная связка, которая друг другу очень доверяла. К ссоре с Лимом подтолкнули разногласия по трансферам – в «Валенсию» могли перейти Денис Суарес и Рафинья, но Лим не захотел видеть их в команде, зато планировал продать в «Атлетико» Родриго, против чего, в свою очередь, выступали тренер и гендиректор.
Важно еще вот что: Лим находится в отличных отношениях с известным агентом Жорже Мендешем, но приведенные им в «Валенсию» игроки в большинстве своем заиграли не так здорово, как ожидалось – это, например, Негредо, Перес, Нани, Абденнур. Марселино видеть клиентов Мендеша больше не хотел. Что и было одной из причин испорченных отношений.
Через два дня после увольнения Марселино дал пресс-конференцию, в которой сказал следующее:
«Абсолютно уверен в том, что причиной всей этой ситуации стал выигранный Кубок. Борьба в нем могла повлиять на наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. В течение сезона мы получали разные сообщения – прямые и косвенные, что турнир лучше игнорировать. Но фанаты хотели биться за него, как и футболисты, как и тренерский штаб.
19 июля я поехал в Сингапур, и Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке. Можете себе представить, как я был удивлен. Я считаю себя тренером-победителем, поэтому я хочу, чтобы и игроки были такими же. Думаете, «Валенсия» просто могла взять и отказаться? Был бы я профессионалом после этого? Сколько бы игроков поддержало меня, если бы я сказал: «Мы не хотим побеждать»?».
Теперь «Валенсию» будет тренировать Альберт Селадес – экс-игрок «Барселоны» и «Реала». Он никогда не работал клубным главным тренером – возглавлял испанские «молодежки», был ассистентом в сборной Испании и «Реале».
Главной победой «Валенсии» при Марселино, как уже говорилось, стал выигранный Кубок – в финале 2:1 была переиграна «Барселона». Сейчас Марселино был уволен прямо перед игрой с «Барсой» в чемпионате.