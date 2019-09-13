Каррера без работы почти год – как у него дела?

По хронологии:

• В ноябре по сообщению La Gazzetta dello Sport, мог возглавить «Удинезе». Но в Удине выбрали Давиде Николу, который продержался до марта. В декабре Каррера сообщил, что серьезных предложений нет, есть пока только слухи.

• Конец декабря: появилась информация о том, что Каррера может стать главным тренером «Оренбурга». Это могло произойти в том случае, если спортивным директором клуба назначили бы Марко Трабукки. В январе 2019-го Трабукки представили «Оренбургу» в качестве селекционера.

• В конце февраля Каррера рассказал, чем занимается без работы: «Отдыхаю и смотрю много футбола. Всего понемногу: от Серии А и В, до Примеры и АПЛ, «Ювентус». Живя в Бергамо, я часто могу сходить на стадион, чтобы посмотреть на «Аталанту».

• В марте у матча «Спартак» – «Зенит» возникла дополнительная интрига: появилось сообщение, что руководство «Спартака» пригласило Карреру на матч. Гадали – придет или нет? Каррера игру посетил, увидел гол Глушакова и ничью 1:1.