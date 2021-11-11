Стивен Джеррард

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Футбол
Джеррард – главный тренер «Астон Виллы»
#Стивен Джеррард
Футбол
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
#АПЛ
Футбол
«Рейнджерс» – чемпион Шотландии. За 9 лет он прошел путь от банкротства и третьего дивизиона до победы в чемпионате
#Глазго Рейнджерс
Футбол
«Пусть начнется вечеринка». Джеррард поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
#Ливерпуль