Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе

Что случилось с «Челси»

Правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича. Это произошло 10 марта. Его активы внутри страны заморожены, все сказывается на клубе. Теперь Абрамовичу формально нельзя осуществить продажу «Челси», переговоры остановлены. Он хотел получить за клуб около 3 миллиардов фунтов и уже нашел потенциальных покупателей.

В тот же день появились два официальных заявления. «Челси» рассказал, что правительство Великобритании выдало клубу генеральную лицензию. С ней «Челси» может осуществлять определенные виды деятельности (какие – нет уточнения). «Челси» обсуждает с правительством объем этой лицензии и возможность вносить в нее правки, чтобы функционировать без проблем.

Другое заявление выпустила АПЛ. Она объяснила, что продажа клуба еще возможна. Для этого уже правительству нужна определенная лицензия. Важно: Абрамович не получит деньги за «Челси». Напоминаем: в марте Роман Абрамович передал контроль над «Челси» попечителям фонда (об этом – тут). Позже он попрощался с фанатами и объявил о желании продать клуб.