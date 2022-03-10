Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе
Что случилось с «Челси»
Правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича. Это произошло 10 марта. Его активы внутри страны заморожены, все сказывается на клубе. Теперь Абрамовичу формально нельзя осуществить продажу «Челси», переговоры остановлены. Он хотел получить за клуб около 3 миллиардов фунтов и уже нашел потенциальных покупателей.
В тот же день появились два официальных заявления. «Челси» рассказал, что правительство Великобритании выдало клубу генеральную лицензию. С ней «Челси» может осуществлять определенные виды деятельности (какие – нет уточнения). «Челси» обсуждает с правительством объем этой лицензии и возможность вносить в нее правки, чтобы функционировать без проблем.
Другое заявление выпустила АПЛ. Она объяснила, что продажа клуба еще возможна. Для этого уже правительству нужна определенная лицензия. Важно: Абрамович не получит деньги за «Челси». Напоминаем: в марте Роман Абрамович передал контроль над «Челси» попечителям фонда (об этом – тут). Позже он попрощался с фанатами и объявил о желании продать клуб.
Какие запреты теперь наложены на «Челси»
Пока «Челси» официально не раскрывает степень ограничений, которые наложены на клуб. Есть инсайды из авторитетных источников – по ним все очень плохо. Журналист Саймон Стоун писал, что клуб не может продавать билеты на игры и связанные с клубом товары. Поэтому закрылся и клубный магазин «Челси» на стадионе. Его закрытие подтверждали разные источники.
Есть санкции и глобальнее. Журналист The Times Мартин Циглер пишет, что клубу теперь запрещено совершать трансферы и продлевать действующие контракты игроков. Это означает летнюю потерю Рюдигера, Аспиликуэты и Кристенсена. По Рюдигеру ранее были слухи об интересе со стороны «Ювентуса» и «Ньюкасла», по Кристенсену – от «Барселоны».
Уже в первый день проявилась проблема с титульным спонсором. Телекоммуникационная компания Three официально попросила клуб убрать логотип с футболок. Так она объявила о временном прекращении сотрудничества. О такой же приостановке контракта сейчас думает Hyundai. Об этом рассказывают близкие к клубу журналисты.
Какие вещи «Челси» все еще может делать без ограничений
Все действующие контракты остаются в силе: игроки, персонал и работники клуба получают зарплату в полном объеме. BBC расписывал информацию о разрешении для «Челси» на организацию матча. Так клубу доступны максимальные траты в 500 тысяч фунтов на подготовку каждого домашнего матча и 20 тысяч – на выездную игру.
Goal подробно исследовал это разрешение. В среднем клубные траты на выездную игру оцениваются в 30 тысяч фунтов. Теперь «Челси» придется ужиматься, чтобы уложиться в эту сумму. Экономия наверняка будет на проживании, потому что именно гостиница обычно забирает большую часть суммы на выезд. Возможно, клуб будет летать на коммерческих рейсах.
В день санкций «Челси» приехал на выездной матч АПЛ против «Норвича». В основном составе вышли все привычные звезды. Были инсайды о переговорах со спонсором: Three просила поменять форму уже на эту игру. «Челси» не успел все это сделать, а во всех официальных сообщениях перед игрой по-прежнему показывал привычные футболки с тройкой.
Какое будущее ждет «Челси» после всех новостей
Томас Тухель отвечал на вопросы перед матчем против «Норвича». Он считает, что с футбольной стороны все это не повлияет на клуб: «На данный момент кажется, что футбольный бизнес более-менее защищен, но посмотрим. Дальше все может поменяться». «Челси» будет анализировать все возможные санкции именно с 11 марта – потом клуб представит дополнительные детали.
Есть материал The Telegraph, где анализируется ситуация с потенциальной продажей «Челси». Для нее необходимо реальное участие правительства Великобритании и Министерства финансов. Понадобится и отдельное разрешение от Абрамовича – тот должен передать все активы. Если он это не сделает, то «Челси» упадет в цене из-за проблем с трансферами и контрактами.
The Guardian давал дополнительные подробности по происходящему внутри клуба. Игроки перед матчем с «Норвичем» переживали за будущее «Челси», а британские чиновники хотят это будущее сохранить. Так матчи «Челси» в теории смогут посещать обладатели абонементов. Еще санкции на Абрамовича никак не отпугнули всех потенциальных покупателей – их несколько.