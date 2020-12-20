Шеффилд Юнайтед
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Футбол
Брайтон
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
вчера, 17:15
В 14-м туре АПЛ «Шеффилд» приехал на выездной матч с «Брайтоном». «Шеффилд» забил первый, но не удержал победу – за три минуты до конца основного времени «Брайтон» сравнял.
Результат – ничья 1:1.
Так «Шеффилд» продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ в этом сезоне до 14 матчей – две ничьи и 12 поражений. В этом сезоне Премьер-лиги он еще ни разу не выигрывал.
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