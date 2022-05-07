Брентфорд

Лондон
Brentford
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Сайт
www.brentfordfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Гриффин Парк
Тренер
Томас Франк
Т. Франк
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
18
Понтус Янссон П. Янссон 		Защ 31 34 0 1 6 0
6
Кристиан Нергор К. Нергор 		Пол 28 33 3 2 7 0
5
Этан Пайннок Э. Пайннок 		Защ 28 32 1 1 1 0
3
Рико Генри Р. Генри 		Защ 24 30 2 0 2 0
17
Айван Тони А. Тони 		Нап 26 29 12 3 7 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Брентфорд
-:-
Саутгемптон
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Брентфорд
-
Саутгемптон
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 18:30
Эвертон
-:-
Брентфорд
15.05.2022 15 мая 2022 вс 18:30
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Эвертон
-
Брентфорд
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Брентфорд
-:-
Лидс
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Брентфорд
-
Лидс
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
12
Кристал Пэлас
34 9 14 11 45:42 41
13
Астон Вилла
33 12 4 17 44:46 40
14
Брентфорд
35 11 7 17 41:52 40
15
Саутгемптон
35 9 13 13 41:58 40
16
Бернли
34 7 13 14 31:46 34
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Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Брентфорд
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
35 тур
Манчестер Юнайтед
3
Брентфорд
0
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
Брентфорд
0 : 0
Тоттенхэм
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
34 тур
Брентфорд
0
Тоттенхэм
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
Уотфорд
1 : 2
Брентфорд
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
33 тур
Уотфорд
1
Брентфорд
2
Англия. Премьер-лига , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Брентфорд
2 : 0
Вест Хэм
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Брентфорд
2
Вест Хэм
0
Англия. Премьер-лига , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
Челси
1 : 4
Брентфорд
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
31 тур
Челси
1
Брентфорд
4
Англия. Премьер-лига , 31 тур
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