Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
18Понтус Янссон П. Янссон
|Защ
|31
|34
|0
|1
|6
|0
|
6Кристиан Нергор К. Нергор
|Пол
|28
|33
|3
|2
|7
|0
|
5Этан Пайннок Э. Пайннок
|Защ
|28
|32
|1
|1
|1
|0
|
3Рико Генри Р. Генри
|Защ
|24
|30
|2
|0
|2
|0
|
17Айван Тони А. Тони
|Нап
|26
|29
|12
|3
|7
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
12
|34
|9
|14
|11
|45:42
|41
|
13
|33
|12
|4
|17
|44:46
|40
|
14
|35
|11
|7
|17
|41:52
|40
|
15
|35
|9
|13
|13
|41:58
|40
|
16
|34
|7
|13
|14
|31:46
|34
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