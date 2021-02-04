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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Брайтон

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ

04 февраля, 01:04

Неожиданное поражение «Ливерпуля» на «Энфилде» в 22-м туре АПЛ.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Альсате 56
  • 19 декабря «Ливерпуль» выиграл 7:0 у «Кристал Пэлас». С тех пор – всего две победы в восьми играх.
  • За это время клуб набрал всего девять очков.
  • «Ливерпуль» идет на четвертом месте, отставая на семь очков от лидера «Ман Сити» и имея на игру больше.
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