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«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
04 февраля, 01:04
Неожиданное поражение «Ливерпуля» на «Энфилде» в 22-м туре АПЛ.
- 19 декабря «Ливерпуль» выиграл 7:0 у «Кристал Пэлас». С тех пор – всего две победы в восьми играх.
- За это время клуб набрал всего девять очков.
- «Ливерпуль» идет на четвертом месте, отставая на семь очков от лидера «Ман Сити» и имея на игру больше.
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