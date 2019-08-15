Тренер из Бундеслиги путешествует с рюкзаком, заботится об экологии и обсуждает с игроками политику. Его философия – изучать мир через футбол
Кристиан Штрайх – самый необычный и непопсовый тренер Бундеслиги. Его надо узнать еще лучше по трем спортивным причинам:
1. Преданность. Штрайх работает в структуре «Фрайбурга» с 1995 года (тренировал юношей, работал ассистентом главного тренера, а в 2011 году возглавил первую команду);
2. Результаты. В сезоне-2011/12 вытащил клуб из зоны вылета, а на следующий – пробился в Лигу Европы (ураганное пятое место и приз лучшему тренеру года в немецком футболе) и вышел в полуфинал Кубка Германии;
3. Умение приспосабливаться. Штрайх растит молодежь и без больших денег не дает «Фрайбургу» затухнуть.
Патриотично, мощно и вызывает уважение? Да.
Еще важнее – его жизненная позиция: через футбол Штрайх познает мир и приучает к этому команду
Для Штрайха футбол – гигантская философия: «Футбол – нечто большее, чем просто футбол. Это особенная связь между людьми. Возьмем детскую команду: один мальчик из Сенегала, другой – из Швейцарии, всем по 11-12 лет. Если вы соберете их после игры и спросите, кто был хорош, сенегалец скажет: «Швейцарец». А швейцарец ответит: «Тот, кто из Сенегала, крут в отборе». Это причина, из-за которой хочется жить.
Я много путешествовал с рюкзаком, занимался альпинизмом в Марокко, Индии или Индонезии. Там я играл в футбол на пляже, и передо мной открылись новые двери. Не только потому что мы играли в футбол, но и потому что смеялись. Мусульмане, индусы, я – евангелист. Мы все были равны».
Штрайха называют совестью Бундеслиги. Этот образ он создал для себя сам. На пресс-конференциях Штрайх открыто говорит о беженцах в Германии, размышляет о правах человека и призывает немецкие клубы душить любые проявления расизма и дискриминации. Фрайбургская газета Badische Zeitung посвятила ему рубрику Streich der Woche [с немецкого – «Штрайх недели»], в которой собрала наиболее ядерные речи тренера: там про женщин на стадионах, Папу Римского и немецкую грамматику.
Штрайха совсем не заботит имидж футболистов – он не просто тренирует их, но и развивает как личностей. Именно поэтому в раздевалке «Фрайбурга» нормально услышать разговоры на важные общественные темы или обсуждение политики. Нападающий Нильс Петерсен в 2017 году отмечал: «Мы обсуждаем не только состав команд, но и Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. В нашей команде есть американец и два турка, и тренер хочет знать их мнение. Может быть, мне скоро придется что-то сказать об AfD [правая немецкая партии], потому что она получила много голосов в регионе, где я вырос [Саксония]».
Штрайх 13 лет проработал в академии «Фрайбурга» и вкрапил туда важное: любого иностранного футболиста нужно принять и интегрировать в систему. В клубе работают 40 человек, которые занимаются только адаптацией игроков. Состав «Фрайбурга» – интернациональная смесь: кроме европейцев, здесь выступают корейцы, американцы и австралийцы, а во второй команде играет казах.
Штрайх строит работу на трех базовых принципах, которые прививал детям в академии, – физическая готовность, внимательность и уважение. Нападающий Винченцо Грифо объясняет: «Штрайх – это фигура отца. Во «Фрайбурге» нужно отдавать всего себя, даже если тебе 20 лет. Ощущение, что мы пробегаем на 10 километров больше, чем соперники. А потом Штрайх выходит из-за угла и спрашивает: «Винс, а как итальянцы празднуют Рождество?». Он не забывает, что у игроков есть сердца».
Штрайх заботится об экологии и советует игрокам покупать качественное мясо. Даже на матчи он ездит на велосипеде
На каждую домашнюю игру или тренировочную базу «Фрайбурга» Штрайх добирается на велосипеде, а не на машине, потому что: 1) живет в 300 метрах от стадиона; 2) заботится о здоровье и экологии. Его убеждения гармонируют с жизнью во Фрайбурге. Этот город называют экологической столицей Германии, а «Фрайбург» стал первым немецким клубом, который установил на крыше стадиона солнечные батареи.
Темы правильного питания и сохранения природы Штрайх доносит до игроков. Например, советует им покупать качественное мясо: «Мы всегда просим наших игроков приобретать мясо только в магазинах, которые закупают его из ближайших районов, а не возят за тысячи километров. У футболистов достаточно денег, чтобы купить что-то серьезное, а не просто дешевую курицу за 2,5 евро. Появляются причины, по которым вегетарианское питание становится более популярным. На еду всегда можно найти несколько лишних евро, это не вопрос».
Штрайх хорошо разбирается в мясе. В детстве он работал в мясной лавке отца, где научился быть отзывчивым и открытым для людей. Родительское воспитание Штрайх перенес на детей в академии «Фрайбурга», когда учил их банальным правилам этикета убирать за собой со стола и говорить «спасибо» и «пожалуйста».
Штрайх – учитель немецкого языка и истории (хотя знает еще три языка). Он общается на Баденском диалекте, чтобы быть понятым
Штрайх родился в городе Вайль-на-Рейне на юго-западе Германии и говорит на Баденском диалекте. Общаться на стандартном немецком для него – безумие. Через язык он определяет свою идентичность и достигает понимание с собой и окружающими: «Это не средство самомаркетинга, а самый практичный и честный способ быть понятым. Так вы знаете, откуда я родом и где мой дом. Все же меня понимают».
Штрайх говорит по-английски, знает французский и испанский языки и очень любит путешествовать: «В других странах я выгляжу по-другому, пахну по-другому, смеюсь и плачу по-другому». После окончания школы он изучал немецкий язык, литературу и историю и получил диплом преподавателя.
Штрайх не очень любит внимание, хотя много и ярко говорит. В пятилетний юбилей работы главным тренером «Фрайбурга» он отказался от интервью и просто пошел на тренировку: «Если я перестану быть тренером, через восемь недель люди спросят: «Как звали этого Штрайха? Йоахим Штрайх?». А через четыре месяца они скажут: «Во «Фрайбурге» был такой странный тренер, который всегда ездил на тренировки на велосипеде».
Штрайх и правда ярко говорит. Зацените – о тщеславии, успехе, спортивном костюме по воскресеньям, Дирке Новицки и женщинах у власти:
- «Футбольный маньяк? Мне не нравится это слово. Но я немного тщеславен. Я хочу выразить себя как личность через то, что делаю и люблю. Поэтому я стал тренером, а не плотником. Если бы я был плотником, то заботливо бы строгал по дереву. Тогда бы вряд ли кто-то это заметил. Только пара человек отметила бы, как изогнута ножка стула»;
- «Что такое успех? Когда кто-то заботится об инвалиде в течение 30 лет или когда кто-то умеет хорошо ездить верхом на лошади?»;
- «Я всегда носил спортивную куртку на воскресные игры, потому что воскресенье для меня – праздник. Но когда все тренеры в Лиге чемпионов начали носить спортивные куртки, то я остановился, чтобы никто не сказал: «Штрайх притворяется тренером из Лиги чемпионов»;
- «Вы сказали про 1523 игры [Новицки в НБА]… Потом сказали про 10 тысяч подборов… Эти цифры заставляют задуматься: сколько ему лет, 340?»;
- «Был бы рад видеть больше женщин на высших политических постах вместо мужчин. Вероятно, это облегчило бы жизнь нам всем. История говорит, что не очень хорошо иметь так много мужчин на государственных должностях».