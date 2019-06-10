«Шальке» представил нового защитника Кенни героем из «Южного парка»
Отбросьте в сторону обычные записи о том, как условный игрок перешел в команду за конкретную сумму. Вот пример креатива от «Шальке» – клуб запульнул в твиттер сообщение о том, что арендовал героя «Южного парка» Кенни Маккормика. Потом уже во всем разобрались.
«Боже мой, они подписали Кенни!» – запись в официальном твиттере клуба. Только лицо у героя все равно получилось реальное, а пост ретвитнули 186 человек.
В английском аккаунте появилась другая версия сообщения о переходе. Там вообще не содержится никакого намека на реальность, но запись зашла еще на 150 ретвитов.
Героем трансфера оказался 22-летний защитник «Эвертона» Джонджо Кенни. К этому моменту он сыграл в Премьер-лиге уже 31 матч. Его позвал в клуб новый тренер Дэвид Вагнер, который до этого работал в английском «Хаддерсфилде».
Кенни проведет в Германии ближайший сезон. Реальное фото у него тоже есть.