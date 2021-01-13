Роналдиньо

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Футбол
В 2003-м «Барселона» могла купить Роналду – но взяла Роналдиньо вместо него
#Криштиану Роналду
Футбол
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста. В марте его арестовали по делу о поддельном паспорте
#Роналдиньо
Футбол
Роналдиньо освободили из тюрьмы. Он внес залог — 1,6 миллиона 💰
#Роналдиньо
Футбол
Новый день – новый арест Роналдиньо
#Роналдиньо
Футбол
Роналдиньо находится под следствием из-за поддельных документов
#Роналдиньо