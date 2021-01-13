В 2003-м «Барселона» могла купить Роналду – но взяла Роналдиньо вместо него

Жоан Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003-го по 2010-й. В 2003-м в клуб перешел Роналдиньо. Лапорта сказал, что на его месте мог появиться Криштиану Роналду:

«Мы собирались подписать Роналдиньо и Рафу Маркеса. Окружение Маркеса предложило нам Роналду, который тогда играл за «Спортинг». Один из агентов сказал, что у них есть игрок, которого они продают в «Манчестер Юнайтед» за 19 млн евро, но нам бы они продали его за 17 млн.

Но к этому моменту мы уже вложились в покупку Роналдиньо. Криштиану был скорее фланговым игроком, чем игроком центра. Мы посчитали, что у нас все схвачено, поэтому мы отказались от Роналду, о чем я не жалею».

Роналдиньо в том году оказался в «Барселоне». Роналду уехал в «Манчестер Юнайтед».