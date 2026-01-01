Алекс Фергюсон

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Футбол
Роналду посвятил Фергюсону свое возвращение в «Манчестер Юнайтед». Тот тренировал его в «МЮ» шесть лет
#Криштиану Роналду
Футбол
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Клопп разбудил Фергюсона в 3:30 ночи, чтобы рассказать о чемпионстве «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
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Футбол
«Это помогло мне собраться». Хазенхюттль рассказал про смс от Фергюсона после поражения 0:9
#Ральф Хазенхюттль