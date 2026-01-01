Алекс Фергюсон

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Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
#Дэвид Бекхэм
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
Как дела у Алекса Фергюсона. После инсульта терял голос и уже не контролирует здоровье
#Алекс Фергюсон
«До этого такое я забивал еще в школе». Главный гол в жизни Руни
#Уэйн Руни
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
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#Юрген Клопп
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Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
#Футбол
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
В 80-е английские клубы изолировали от Европы за беспорядки фанатов и гибель людей. Это изменило всю историю футбола: от тактики до экономики
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#Англия
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Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль
#Алекс Фергюсон
Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Драма Македы, которого раздавили слава, лень и травмы
#Федерико Македа
8:2 – разгром «Арсенала», в который до сих пор невозможно поверить
#Манчестер Юнайтед
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
Как «Барса» Пепа обыграла «МЮ» в ЛЧ. Вспоминаем финал-2009
#Лига чемпионов