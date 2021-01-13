Манчестер Юнайтед
АПЛ
Футбол
Алекс Фергюсон
Бернли
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
7 часов назад
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» – 1:0. Так развивался этот матч:
После 17 матчей «Манчестер Юнайтед» вышел на чистое первое место. Такого не было с сезона-2012/13 – с последнего сезона Алекса Фергюсона на посту главного тренера клуба. Тогда «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом.
Сейчас у «Манчестер Юнайтед» 36 очков. Он опережает «Ливерпуль», идущего вторым, на три балла.
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