Манчестер Юнайтед
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Алекс Фергюсон
Бернли
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#Манчестер Юнайтед #Футбол #АПЛ #Бернли #Алекс Фергюсон

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом

7 часов назад

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» – 1:0. Так развивался этот матч:

Матч завершен
Бернли
Бернли
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Погба 71

После 17 матчей «Манчестер Юнайтед» вышел на чистое первое место. Такого не было с сезона-2012/13 – с последнего сезона Алекса Фергюсона на посту главного тренера клуба. Тогда «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом.

Сейчас у «Манчестер Юнайтед» 36 очков. Он опережает «Ливерпуль», идущего вторым, на три балла.

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