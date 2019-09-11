Криштиану Роналду
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Португалия
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#Криштиану Роналду #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Португалия

Все 93 гола Роналду за сборную. В одной картинке

11 сентября 2019, 05:30

● Роналду в сборной чуть больше 16 лет. Сейчас звучит необычно, но от дебюта до первого гола у него прошел почти год – пока не началось Евро-2004 и матч с Грецией.

● Всего 160 матчей. 

● Роналду забивал 40 странам. 

  • 29 из Европы (здесь и далее указан футбольный регион и юридический статус, которые могут не совпадать с политическими).
  • 4 из Африки
  • 3 из Азии
  • 2 из Южной Америки
  • 1 из Центральной Америки
  • 1 из Океании

● Самый продуктивный год – 2016-й. Тогда Роналду забил 13 голов. 

● Дважды он делал покеры: Литве в этом сентябре 2019-го и Андорре в октябре 2016-го. 

● Еще шесть раз были хет-трики: Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерским островам, Испании и Швейцарии. 

● Мнение о том, что Роналду набивает бомбардирскую статистику пенальти, – миф. Из 93 голов за сборную с пенальти у него только 9. 

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