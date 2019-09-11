Криштиану Роналду
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Португалия
Все 93 гола Роналду за сборную. В одной картинке
11 сентября 2019, 05:30
● Роналду в сборной чуть больше 16 лет. Сейчас звучит необычно, но от дебюта до первого гола у него прошел почти год – пока не началось Евро-2004 и матч с Грецией.
● Всего 160 матчей.
● Роналду забивал 40 странам.
- 29 из Европы (здесь и далее указан футбольный регион и юридический статус, которые могут не совпадать с политическими).
- 4 из Африки
- 3 из Азии
- 2 из Южной Америки
- 1 из Центральной Америки
- 1 из Океании
● Самый продуктивный год – 2016-й. Тогда Роналду забил 13 голов.
● Дважды он делал покеры: Литве в этом сентябре 2019-го и Андорре в октябре 2016-го.
● Еще шесть раз были хет-трики: Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерским островам, Испании и Швейцарии.
● Мнение о том, что Роналду набивает бомбардирскую статистику пенальти, – миф. Из 93 голов за сборную с пенальти у него только 9.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые