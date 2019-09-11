Все 93 гола Роналду за сборную. В одной картинке

● Роналду в сборной чуть больше 16 лет. Сейчас звучит необычно, но от дебюта до первого гола у него прошел почти год – пока не началось Евро-2004 и матч с Грецией.

● Всего 160 матчей.

● Роналду забивал 40 странам.

29 из Европы (здесь и далее указан футбольный регион и юридический статус, которые могут не совпадать с политическими).

4 из Африки

3 из Азии

2 из Южной Америки

1 из Центральной Америки

1 из Океании

● Самый продуктивный год – 2016-й. Тогда Роналду забил 13 голов.

● Дважды он делал покеры: Литве в этом сентябре 2019-го и Андорре в октябре 2016-го.

● Еще шесть раз были хет-трики: Северной Ирландии, Швеции, Армении, Фарерским островам, Испании и Швейцарии.

● Мнение о том, что Роналду набивает бомбардирскую статистику пенальти, – миф. Из 93 голов за сборную с пенальти у него только 9.