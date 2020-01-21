362 пропущенных и 49 поражений в 50 играх – так живет китайский клуб из Подмосковья

Не все помнят, но под КХЛ есть целая лига поменьше – МХЛ. В таблице МХЛ интереснее всего сейчас клуб на последней строчке. Это «ОЭРДЖИ Юниор» с китайским флагом. Чем он необычен:

49 поражений в 50 матчах;

Разница шайб 64:362;

Есть всего одна победа – 1:0 над МХК «Динамо»;

Остальные матчи – разгромные поражения, 12 из них – с десятью и более пропущенными шайбами;

Однажды было совсем неприлично – 4:16 от череповецкого «Алмаза».

«ОЭРДЖИ» – клуб из Китая, но комплектуется в том числе и российскими игроками. По сути, это молодежный клуб выступающего в КХЛ «Куньлуня». Команда получила имя спонсора (компании ORG) и обосновалась в Дмитрове, где проводит домашние матчи.

Первые 46 игр регулярного чемпионата «ОЭРДЖИ» проиграл (и это антирекорд турнира) и только 47-ю выиграл. В игре с «Динамо» было всего десять полевых игроков – шесть защитников и четыре нападающих. Так случилось, потому что молодых китайских хоккеистов вызвали в сборную.

Победную шайбу на 50-й минуте забил Ярослав Сергиевский. И как забил – проехал через всю площадку и точно пробил.