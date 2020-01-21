362 пропущенных и 49 поражений в 50 играх – так живет китайский клуб из Подмосковья
Не все помнят, но под КХЛ есть целая лига поменьше – МХЛ. В таблице МХЛ интереснее всего сейчас клуб на последней строчке. Это «ОЭРДЖИ Юниор» с китайским флагом. Чем он необычен:
- 49 поражений в 50 матчах;
- Разница шайб 64:362;
- Есть всего одна победа – 1:0 над МХК «Динамо»;
- Остальные матчи – разгромные поражения, 12 из них – с десятью и более пропущенными шайбами;
- Однажды было совсем неприлично – 4:16 от череповецкого «Алмаза».
«ОЭРДЖИ» – клуб из Китая, но комплектуется в том числе и российскими игроками. По сути, это молодежный клуб выступающего в КХЛ «Куньлуня». Команда получила имя спонсора (компании ORG) и обосновалась в Дмитрове, где проводит домашние матчи.
Первые 46 игр регулярного чемпионата «ОЭРДЖИ» проиграл (и это антирекорд турнира) и только 47-ю выиграл. В игре с «Динамо» было всего десять полевых игроков – шесть защитников и четыре нападающих. Так случилось, потому что молодых китайских хоккеистов вызвали в сборную.
Победную шайбу на 50-й минуте забил Ярослав Сергиевский. И как забил – проехал через всю площадку и точно пробил.
Героем был не только Сергиевский.
Так выглядит радость первой победы спустя 47 матчей.
На следующий день играли эти же команды, и «Динамо» победило 7:3. Но вопрос с поражением все равно оставался актуальным. Многие заподозрили договорняк.
«По данному матчу компании-партнеры подтвердили отсутствие подозрительных ставок», – отметил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов
Антирекорда лиги не случится. В сезоне-2015/16 похожий результат был у белорусской команды «Динамо-Раубичи», которая тоже прокачивала молодежь. Разница шайб поскромнее (59:276 за 42 матча), зато ни одной победы, в отличие от китайцев. По очкам ровно – у «Динамо» было два, столько же сейчас и у «ОЭРДЖИ», только динамовцы их заработали, дважды дожив до овертайма.
Что дальше ждет «ОЭРДЖИ»? «Команда будет доигрывать, и мы будем смотреть ее перспективы. Мы постоянно находимся на связи со всеми командами. Команда осталась в МХЛ в составе из 12 игроков, но вчера показала характер и одержала победу. Надеемся, что подъедет подкрепление, и команда будет играть в полном составе, начнет прогрессировать и набирать очки. Ребята растут, первую победу уже одержали», – сказал управляющий директор Париматч Молодежная хоккейная лига Алексей Морозов.
За следующие полтора месяца команде предстоит сыграть 14 оставшихся матчей. Московского «Динамо» в календаре нет, с ним уже наигрались.