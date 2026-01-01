ОЭРДЖИ Юниор

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«ОЭРДЖИ Юниор» пропустит сезон МХЛ. Китайская команда выиграла только один матч
#ОЭРДЖИ Юниор
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362 пропущенных и 49 поражений в 50 играх – так живет китайский клуб из Подмосковья
#МХЛ
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