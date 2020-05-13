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#ОЭРДЖИ Юниор #Хоккей #МХЛ

«ОЭРДЖИ Юниор» пропустит сезон МХЛ. Китайская команда выиграла только один матч

13 мая 2020, 20:43

Слова президента КХЛ Алексея Морозова: «В МХЛ подали заявки почти все команды, кроме китайского «ОЭРДЖИ Юниор». Клуб уведомил нас о том, что не сможет принять участие в следующем чемпионате».

Морозов говорит об этом, потому что все еще остается членом правления МХЛ. «ОЭРДЖИ Юниор» занял последнее место в прошлом сезоне. Клуб набрал четыре очка и победил всего раз. Разница шайб – 84:451.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
В январе мы рассказывали об этой команде (уже тогда у нее было все плохо)
362 пропущенных и 49 поражений в 50 играх – так живет китайский клуб из Подмосковья
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