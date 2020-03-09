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#Криштиану Роналду #Футбол #Серия А #Ювентус #Милан #Интер

Перед матчем с «Интером» Роналду приветствовал невидимых болельщиков. Да-да, все верно

09 марта, 01:07

Матч «Ювентуса» и «Интера» завершился победой «Юве» – 2:0. Из-за бушующего в Италии коронавируса этот матч, как и все остальные в туре Серии А, состоялись без зрителей.

О ситуации внутри стадиона и рядом с ним мы рассказали в отдельном тексте. Главный момент, показывающий всю тоску на арене, произошел за некоторое время до начала матча. Криштиану Роналду, выходя из автобуса, отбил «пять» невидимым болельщикам.

Так это выглядело со стороны:

Для Роналду этот матч оказался тысячным в карьере. В нем Роналду не забил и прервал свою одиннадцатиматчевую голевую серию в Серии А, начавшуюся в ноябре в игре с «Миланом».

Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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