Александр Ивулин

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Журналист Ивулин – подозреваемый по уголовной статье. В Беларуси ему грозит до четырех лет тюрьмы
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Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
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В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
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