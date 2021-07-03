Александр Ивулин
НФК Крумкачи
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#Александр Ивулин #НФК Крумкачи

Журналист Ивулин – подозреваемый по уголовной статье. В Беларуси ему грозит до четырех лет тюрьмы

03 июля, 16:38

4 июня журналист Tribuna.com в Беларуси, автор ютуб-канала «ЧестнОК» и нападающий «Крумкачей» Александр Ивулин получил 30 суток ареста за флаг на окне. Сам Ивулин не признал вину и сказал, что во время обыска флага не было.

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Сейчас Ивулин находится в статусе подозреваемого по 342-й статье уголовного кодекса Беларуси. Это статья об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок с неповиновением законным требованиям представителей органов власти. Наказание – от двух до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

В течение трое суток суд должен избрать ему меру пресечения, в течение десяти – выдвинуть обвинение. Если этого не произойдет, Ивулин должен выйти на свободу.

  • 15 ноября Ивулин был задержан в Минске на акции протеста, но утром 16 ноября отпущен.
  • В декабре он получил штраф в 810 рублей (на русские рубли – больше 23 тысяч).
  • Аккаунт Александра Ивулина в телеграме удален.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Tribuna.com Беларусь
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