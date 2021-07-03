Журналист Ивулин – подозреваемый по уголовной статье. В Беларуси ему грозит до четырех лет тюрьмы

4 июня журналист Tribuna.com в Беларуси, автор ютуб-канала «ЧестнОК» и нападающий «Крумкачей» Александр Ивулин получил 30 суток ареста за флаг на окне. Сам Ивулин не признал вину и сказал, что во время обыска флага не было.

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным

Сейчас Ивулин находится в статусе подозреваемого по 342-й статье уголовного кодекса Беларуси. Это статья об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок с неповиновением законным требованиям представителей органов власти. Наказание – от двух до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

В течение трое суток суд должен избрать ему меру пресечения, в течение десяти – выдвинуть обвинение. Если этого не произойдет, Ивулин должен выйти на свободу.